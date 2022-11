Diablo 4 doczeka się nowych informacji i materiałów jeszcze przed TGA 2022?

W połowie bieżącego miesiąca do sieci trafił materiał wideo, w którym twórcy Diablo 4 opowiedzieli nieco o systemie walki. Tymczasem niewykluczone, że już na początku grudnia fani serii doczekają się kolejnych informacji i szczegółów na temat nadchodzącej odsłony wspomnianej marki. Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – twierdzi, że ma to nastąpić jeszcze przed zaplanowaną na 8 grudnia galę The Game Awards.

Nadchodzą nowe informacje i materiały z Diablo 4 – zapowiada znany insider

Henderson poinformował za pośrednictwem portalu Insider Gaming, że wybrane redakcje miały okazję zagrać w Diablo 4, a także porozmawiać z deweloperami o nadchodzącej odsłonie popularnej serii. Ze zdobytych przez insidera informacji wynika, że embargo na publikację wspomnianych materiałów oraz wywiadów ma zostać zniesione jeszcze przed wspomnianą galą The Game Awards 2022.



Oczywiście Blizzard w żaden sposób nie odniósł się do powyższych informacji. Gracze, którzy wypatrują nowych wieści na temat Diablo 4, nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że doniesienia Toma Hendersona okażą się prawdziwe.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na rynku w przyszłym roku. Dokładna data premiery nie jest znana, ale według nieoficjalnych informacji tytuł ma trafić do sprzedaży wiosną, choć szef Blizzarda zalecił fanom, by „nie wierzyli we wszystko, co czytają”.