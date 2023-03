Diablo 4 na rozgrywce prezentującej tryb kooperacji. Gracze nie są zadowoleni

Zgodnie z zapowiedziami już dziś część graczy będzie miała okazję wziąć udział w testach beta Diablo 4. Tymczasem Blizzard postanowił opublikować nowy gameplay, który pozwala przyjrzeć się rozgrywce w kooperacji. Niestety najnowszy materiał promocyjny nie przypadł do gustu sporej części fanów. Gracze obawiają się bowiem, że nadchodząca odsłona serii Diablo nie będzie mogła pochwalić się odpowiednio mroczną oprawą wizualną.

Diablo 4 jest zbyt kolorowe? Nowy gameplay zaniepokoił fanów

Użytkownicy dzielą się swoimi obawami w komentarzach pod wspomnianym materiałem wideo, który został opublikowany na oficjalnym kanale Diablo na YouTube. Zdaniem jednego z graczy na najnowszych fragmentach rozgrywki Diablo 4 bardzo przypomina poprzednią odsłonę serii, która również była krytykowana za zbyt kolorową i jasną oprawę wizualną.



Kolejny fan zauważa natomiast, że Diablo 4 wygląda na najnowszych fragmentach rozgrywki zupełnie inaczej, niż na publikowanych do tej pory materiałach promocyjnych. Nie brakuje też komentarzy, w których użytkownicy otwarcie przyznają, że wspomniany gameplay zniechęca ich do zakupu nadchodzącej odsłony serii Diablo.



Jeden z graczy stwierdził nawet, że na najnowszych fragmentach rozgrywki Diablo 4 wygląda po prostu jak dodatek do Diablo 3. Kolejny użytkownik przyznał natomiast, że do tej pory nie miał żadnych obaw związanych z oprawą wizualną, ale opublikowany przez Blizzarda gameplay zaczął martwić się o wersję na PlayStation 5.



Pod materiałem znaleźć można mnóstwo podobnych opinii, w których gracze dzielą się swoimi obawami związanymi z oprawą wizualną Diablo 4 na konsolach. Zaniepokojonym fanom nie pozostaje na ten moment nic innego, jak czekać na start testów beta, które pozwolą na własną rękę sprawdzić, jak nowe Diablo prezentuje się w akcji.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 6 czerwca. Jeśli z niecierpliwością czekacie na nadchodzące testy beta, to zapraszamy Was do lektury: Diablo 4 – wszystko, co musicie wiedzieć o becie. Najważniejsze informacje.