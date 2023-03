Diablo IV – wszystko, co musicie wiedzieć o becie. Najważniejsze informacje

Diablo IV sprawdzimy na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Na konsolach należy wyszukać betę Diablo IV. Na komputerach osobistych wymagane jest zalogowanie się do Battle.net i wejście na oficjalną stronę internetową produkcji.

W przypadku wczesnego dostępu pliki mogliśmy pobrać już w środę (15 marca od godziny 17:00 czasu polskiego). Pobieranie plików dla uczestników otwartej bety rozpocznie się 22 marca o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Wiemy, że we wczesnym dostępie będziemy mogli sprawdzić prolog oraz pierwszy akt gry. Odkryjemy między innymi lokację o nazwie Strzaskane Szczyty:

Strzaskane Szczyty to skaliste stepy i zaśnieżone ścieżki, tworzące bezlitosny krajobraz pełen demonów do zabicia i sekretów do odkrycia. To tutaj wykuwa się legenda naszego wędrowca. Po ukończeniu prologu Strzaskane Szczyty staną przed wami otworem i będziecie mogli je odkrywać wedle własnego uznania. Nawet na tym niewielkim skrawku Sanktuarium jest wiele do przeżycia, więc chcieliśmy wymienić kilka interesujących zajęć, których możecie się podjąć.

Wśród gór leży miasto Kiowosad, bezpieczna strefa, w której możecie naprawiać i kupować ekwipunek, ulepszać mikstury zdrowia, mieć dostęp do schowka i wiele więcej. Pomyślcie o tym mieście jako o swojej bazie operacyjnej pomiędzy wypadami do mroźnej strefy.

Główny wątek fabularny w Diablo IV jest bogaty i składa się z wielu aktów. Szukajcie na swojej mapie jego znaczników, aby rozpocząć pogoń za Lilit. Dodatkowo na Strzaskanych Szczytach znajdziecie liczne zadania poboczne, których możecie się podjąć podczas swojej podróży. Jeśli zaczniecie zabijać demony w pobliżu miasta Nowisk, sprawdźcie zadanie poboczne Drwal z Nowiska i jeden z pobliskich ołtarzy Lilit. Zostały one stworzone przez jej pierwsze dzieci i są rozsiane po całym Sanktuarium. Znalezienie ich zapewnia stały wzrost podstawowych statystyk wszystkich postaci w Wiecznej Krainie.