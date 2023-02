Diablo 4 – ujawniono datę otwartych testów beta. Blizzard zaprezentował nowe wideo

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Blizzard pojawił się na IGN Fan Fest. Ekipa Zamieci podzieliła się kolejnymi informacjami na temat nadciągającego Diablo 4 oraz zaprezentowała nowe wideo. Już wkrótce otrzymamy możliwość przetestowania najnowszej odsłony słynnej serii. Czekacie?

Diablo 4 – nadciągają otwarte testy beta

Posiadacze zamówienia pre-order będą mogli przenieść się do świata Diablo 4 w dniach 17-19 marca. Pozostali będą mogli przetestować najnowszą grę Blizzarda w dniach 24-26 marca. Warto dodać, że w ramach otwartej bety graczom udostępnione zostaną wydarzenia z prologu oraz pierwszego aktu kampanii. Stworzone przez Was postacie rozwiniecie maksymalnie do 25 poziomu.



Otwarte testy beta Diablo 4 będą dostępne dla posiadaczy PC oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Na koniec przypomnijmy, że premiera gry została zaplanowana na 6 czerwca.