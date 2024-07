Once Human nie narzeka na brak zainteresowania. Świetny wynik aktywności graczy na Steam

Trzy dni temu w Once Human równocześnie grało bowiem ponad 231 tysięcy osób. Nie wygląda również na to, aby była to kwestia wyłącznie weekendu – w ciągu ostatnich 24 godzin w najgorętszym momencie licznik wskazywał na 207 tysięcy użytkowników platformy Steam, co także stanowi świetny rezultat. Tytuł od Starry Studio radzi sobie zatem naprawdę dobrze.

Once Human to osadzona w postapokaliptycznej przyszłości gra survivalowa w otwartym świecie dla wielu graczy. Połącz siły ze znajomymi i zwalczajcie potwory, odkrywajcie spiski, rywalizujcie o zasoby i budujcie własne terytorium. Kiedyś byliście ludźmi. Teraz macie moc, którą możecie zmienić świat. – głosi opis gry Once Human na platformie Steam.