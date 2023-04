Diablo 4 będzie otrzymywać „mięsiste” aktualizacje z nową zawartością fabularną

Dziś rano informowaliśmy Was o nowym zwiastunie Diablo 4 prezentującym umiejętności Łotrzycy. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna warta uwagi wiadomość związana ze wspomnianą produkcją. Joe Piepiora – reżyser nadchodzącej odsłony serii Diablo – udzielił wywiadu, w którym wspomniał o popremierowym wsparciu gry. Deweloper zapowiedział, że fani mogą spodziewać się „mięsistych” aktualizacji.

„Mięsiste” aktualizacje będą regularnie wzbogacać Diablo 4 o nowe elementy

Piepiora w rozmowie z redakcją Game Informer zapowiedział, że Diablo 4 co trzy miesiące będzie otrzymywać aktualizacje, za których sprawą gra będzie wzbogacana nie tylko o nowe mechaniki i funkcje, ale także o nową zawartość fabularną. Na więcej szczegóły związanych z popremierowym wsparciem nadchodzącej odsłony serii Diablo trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.



Warto wspomnieć, że w zeszłym tygodniu Blizzard opublikował również materiał wideo prezentujący endgame w Diablo 4. Deweloperzy zapowiedzieli wówczas, że po ukończeniu głównego wątku fabularnego na graczy czekać będzie cała masa atrakcji. Warto także pamiętać, że z czasem gra doczeka się również pełnoprawnych fabularnych dodatków.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych w zeszłym miesiącu testów beta: Diablo 4 – już graliśmy. Kolejka do piekła.