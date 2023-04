Diablo 4 nie daje o sobie zapomnieć. Blizzard prezentuje umiejętności Łotrzycy

Wygląda na to, że w najbliższym czasie otrzymamy kilka nowych materiałów promocyjnych z nadchodzącej odsłony serii Diablo.

Bohaterką najnowszego zwiastuna Diablo 4 została Łotrzyca. Udostępniony przez Blizzard gameplay trailer nie należy jednak do najdłuższych, ale całość jest niezwykle dynamiczna i pozwala dobrze zapoznać się z najważniejszymi atutami wspomnianej klasy. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami, jak Łotrzyca prezentuje się w akcji.

Łotrzyce to zwinne wojowniczki specjalizujące się w walce dystansowej oraz w zwarciu. Mogą pokonać każdego przeciwnika kombinacjami potężnych ataków oraz mocą nasyconego magią oręża – informuje opis klasy na oficjalnej stronie Diablo 4.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych w zeszłym miesiącu testów beta: Diablo 4 – już graliśmy. Kolejka do piekła.