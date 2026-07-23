Kiedyś było lepiej? Activision zmienia matchmaking w Call of Duty: Black Ops 7

Twórcy inspirują się klasycznymi odsłonami serii.

Activision zapowiedziało istotne zmiany w systemie dobierania graczy w Call of Duty: Black Ops 7. Wraz ze startem 5. sezonu do gry trafi nowy matchmaking, który został opracowany z myślą o odtworzeniu doświadczeń znanych z pierwszych części serii Black Ops. Call of Duty: Black Ops 7 – matchmaking inspirowany Black Ops i Black Ops 2 W oficjalnym komunikacie studio przyznało, że przez ostatni rok analizowało dane z rozgrywek oraz opinie społeczności, aby lepiej zrozumieć oczekiwania graczy względem trybu multiplayer. Deweloperzy zwrócili również uwagę na niedawny debiut Call of Duty: Black Ops oraz Call of Duty: Black Ops 2 na PS4 i PS5. Powrót klasycznych odsłon wywołał falę dyskusji na temat tego, czym różniły się starsze gry od współczesnych części serii.

Cieszymy się, że gracze ponownie docenili Black Ops i Black Ops II. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że wiele elementów tamtych doświadczeń jest nadal bardzo cenionych. Nowy system zostanie wprowadzony do trybów Black Ops Classic, Quick Play oraz Party Games. Według Activision matchmaking ma być inspirowany rozwiązaniami znanymi z Black Ops i Black Ops 2, choć firma nie ujawniła jeszcze szczegółów dotyczących działania nowych algorytmów.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie deweloper zapewnił, że współczesne playlisty pozostaną dostępne. Tryby Open nadal będą obecne w Black Ops 7, a podobne rozwiązania pojawią się również w nadchodzącej becie Call of Duty: Modern Warfare 4. Na razie trudno ocenić, jak duży wpływ zmiany będą miały na komfort rozgrywki. Wielu fanów liczy jednak, że nowy system pozwoli przywrócić atmosferę starszych odsłon serii, które do dziś uchodzą za jedne z najlepiej wspominanych części Call of Duty. Call of Duty: Black Ops 7 jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Klasyczne Black Opsy wróciły. Gracze wolą je od nowego Call of Duty?