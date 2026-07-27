Nowa gra Marvela ma poważne problemy na PC. Twórcy przepraszają graczy przed premierą

Otwarta beta Marvel Tokon: Fighting Souls nie przebiega zgodnie z planem. Pecetowcy skarżą się na fatalną wydajność i błędy, a Arc System Works zapowiada poprawki.

Do premiery Marvel Tokon: Fighting Souls pozostało już niewiele czasu, ale otwarta beta ujawniła poważne problemy techniczne pecetowej wersji gry. Gracze masowo zgłaszają niską wydajność, problemy z optymalizacją i błędy wpływające na rozgrywkę. W odpowiedzi Arc System Works opublikowało oficjalne przeprosiny. Twórcy Marvel Tokon: Fighting Souls badają problemy i proszą o cierpliwość W krótkim komunikacie studio potwierdziło, że zna sytuację i pracuje nad rozwiązaniem.

Zdajemy sobie sprawę z problemów z rozgrywką i wydajnością występujących w pecetowej wersji Marvel Tōkon: Fighting Souls. Nasz zespół aktywnie analizuje zgłoszenia i pracuje nad poprawkami. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość. Na Reddicie i w mediach społecznościowych nie brakuje jednak krytycznych opinii. Gracze narzekają na niestabilną liczbę klatek na sekundę, słabą optymalizację, problemy z buforowaniem komend podczas walki, a także obowiązkowe logowanie do PlayStation Network przy każdym uruchomieniu gry. Część użytkowników twierdzi również, że port nadmiernie obciąża procesor. Arc System Works udostępniło kilka tymczasowych wskazówek, które mogą poprawić działanie bety, zastrzegając jednak, że nie są to oficjalnie potwierdzone rozwiązania.

GramTV przedstawia:

Marvel Tokon: Fighting Souls to nowa drużynowa bijatyka od twórców Guilty Gear, powstająca we współpracy z Marvel Games i Sony. W dniu premiery gracze otrzymają dostęp do 20 postaci, wśród których znaleźli się m.in. Spider-Man, Iron Man, Captain America, Doctor Doom, Deadpool, Ghost Rider, Blade, Wolverine i Loki. Produkcja ma zadebiutować na PC i PlayStation 5 już 6 sierpnia, choć… nie wszyscy gracze będą mogli w nią zagrać. Produkcja została zablokowana w ponad 100 krajach, ponieważ Sony wymaga obowiązkowego połączenia gry z kontem PlayStation Network. Problem polega na tym, że usługa PSN nie jest oficjalnie dostępna we wszystkich regionach świata. W efekcie mieszkańcy wielu państw nie mogą nawet kupić gry na Steamie, mimo że jest to tytuł wydawany również na PC. To kolejna odsłona kontrowersyjnej polityki Sony, która wcześniej wywołała ogromne protesty przy okazji Helldivers 2 i doprowadziła do wycofania części gier PlayStation Studios ze sprzedaży w krajach bez dostępu do PlayStation Network. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









