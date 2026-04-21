Assassin's Creed Black Flag Resynced wycieka. Fragment zwiastuna i pierwsze grafiki, a także porównanie z oryginałem

Radosław Krajewski
2026/04/21 09:50
Łajba Ubisoftu znów przecieka. Dzięki czemu do sieci trafiły nowe materiały z remake’u Black Flaga.

Ubisoft dopiero co oficjalnie zapowiedział, że już w najbliższy czwartek Assassin’s Creed Black Flag Resynced doczeka się pokazu, a do sieci już zaczęły trafiać pierwsze materiały z nadchodzącej prezentacji. Choć pełny pokaz zaplanowano na 23 kwietnia, gracze zdążyli zobaczyć fragmenty zwiastuna oraz zrzuty ekranu, które ujawniają skalę zmian w odświeżonej wersji kultowej odsłony serii.

Wyciek obejmuje między innymi sceny z udziałem Edwarda Kenwaya i Czarnobrodego, ujęcia skrytobójczych akcji w cieniu oraz momenty na pokładzie Kawki. Największe wrażenie robią jednak porównania z oryginałem, które jasno pokazują znaczący skok jakości oprawy wizualnej. Ulepszone oświetlenie, detale postaci i otoczenia sugerują, że Ubisoft postawił na solidne odświeżenie technologiczne.

Do sieci trafił także krótki fragment wideo przedstawiający starcie morskie. Bitwa wygląda znacznie bardziej widowiskowo niż w pierwowzorze, choć są to wyłącznie sceny fabularne. Wciąż brakuje materiałów pokazujących faktyczną rozgrywkę, co pozostawia pewne znaki zapytania dotyczące zmian w mechanice.

Według dotychczasowych informacji Assassin’s Creed Black Flag Resynced nie przejdzie pełnej transformacji w kierunku systemów RPG znanych z nowszych części serii. Produkcja ma zachować fundamenty oryginału, oferując przede wszystkim ulepszoną oprawę i ewentualne drobne poprawki w rozgrywce. To dobra wiadomość dla fanów, którzy liczą na wierne odtworzenie pirackiej przygody.

Równolegle Ubisoft przygotował dodatkową atrakcję związaną z nadchodzącym pokazem. Widzowie będą mogli zdobyć specjalny przedmiot w ramach Twitch Drops. Wystarczy obejrzeć transmisję przez co najmniej 20 minut między 23 a 24 kwietnia, aby odebrać nagrodę. Będzie nią skórka pistoletu Rufino, znana z Assassin’s Creed Shadows, która trafi do wyposażenia Edwarda Kenwaya.

Nieoficjalne doniesienia wskazują również na możliwą datę premiery 9 lipca 2026 roku. Na potwierdzenie tych informacji trzeba jednak poczekać do pełnej prezentacji.

Źródło:https://www.thegamer.com/assassins-creed-black-flag-resynced-trailer-footaged-leaked/

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

