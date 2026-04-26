Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy to najlepsze użycie AI w grach? Skyrim stał się jeszcze bardziej immersyjną grą

Radosław Krajewski
2026/04/26 09:00
0
0

Jeden z najlepszych modów opartych na sztucznej inteligencji do gry Bethesdy otrzymał znaczącą aktualizację. Dzięki temu Skyrim stał się jeszcze lepszy.

Jednym z najbardziej ambitnych projektów ostatnich lat do The Elder Scrolls V: Skyrim jest Mantella, czyli modyfikacja wykorzystująca modele językowe i technologię rozpoznawania mowy do tworzenia dynamicznych rozmów z postaciami niezależnymi. Projekt, obecny na scenie od 2023 roku, właśnie doczekał się dużej aktualizacji oznaczonej numerem 0.14.

Skyrim – modyfikacja Mantella z nową wersją. Dzięki niej można rozmawiać z NPC w zupełnie nowy sposób

Mantella pozwala NPC prowadzić rozmowy w sposób dalece wykraczający poza standardowe skrypty. Postacie zapamiętują wcześniejsze interakcje z graczem, reagują na wydarzenia w świecie gry, posiadają ograniczoną percepcje otoczenia, a nawet mogą podejmować działania wynikające z kontekstu rozmowy. Choć dialogi nadal bywają nienaturalne, a synteza głosu zdradza swoje komputerowe pochodzenie, system działa i rozwija się w szybkim tempie.

Nowa wersja skupia się przede wszystkim na zwiększeniu świadomości NPC oraz ich interakcji z otoczeniem. Twórcy wprowadzili między innymi bardziej zaawansowane akcje, które mogą być aktywowane podczas rozmów, również z udziałem kilku postaci jednocześnie. System śledzi teraz pobliskich bohaterów i dodaje ich do kontekstu konwersacji, co pozwala na bardziej dynamiczne reakcje. Ulepszono również analizę walki, dzięki czemu cele starć oraz ich śmierć są uwzględniane w przebiegu dialogów.

Istotną zmianą jest także integracja klasycznych dialogów z podstawowej wersji gry z systemem AI. Dzięki temu NPC mogą odnosić się do standardowych interakcji znanych z oryginału. Dodatkowo postacie mogą samodzielnie podejść do gracza i rozpocząć rozmowę, choć opcja ta jest domyślnie wyłączona.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wprowadza również obsługę rozmów grupowych dla maksymalnie pięciu NPC. Co ciekawe, postacie nie przekrzykują się już z drugiego końca pomieszczenia, lecz podchodzą bliżej siebie, imitując naturalne zachowanie ludzi podczas rozmowy.

Ambitny projekt do Skyrima oparty na sztucznej inteligencji pobierzecie z tej strony. Z kolei poniżej zobaczycie, jak modyfikacja sprawdza się w praktyce na przykładzie jednej z poprzednich wersji.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/the-elder-scrolls/this-skyrim-mod-that-makes-npcs-ai-chatterboxes-just-got-a-massive-overhaul/

Tagi:

News
aktualizacja
Bethesda
Bethesda Softworks
RPG
mody
The Elder Scrolls V: Skyrim
Skyrim
modyfikacje
fantasy
The Elder Scrolls V
fanowski projekt
sztuczna inteligencja
fanowska modyfikacja
NPC
twórczość fanowska
Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
