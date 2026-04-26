Czy to najlepsze użycie AI w grach? Skyrim stał się jeszcze bardziej immersyjną grą

Jeden z najlepszych modów opartych na sztucznej inteligencji do gry Bethesdy otrzymał znaczącą aktualizację. Dzięki temu Skyrim stał się jeszcze lepszy.

Jednym z najbardziej ambitnych projektów ostatnich lat do The Elder Scrolls V: Skyrim jest Mantella, czyli modyfikacja wykorzystująca modele językowe i technologię rozpoznawania mowy do tworzenia dynamicznych rozmów z postaciami niezależnymi. Projekt, obecny na scenie od 2023 roku, właśnie doczekał się dużej aktualizacji oznaczonej numerem 0.14. Skyrim – modyfikacja Mantella z nową wersją. Dzięki niej można rozmawiać z NPC w zupełnie nowy sposób Mantella pozwala NPC prowadzić rozmowy w sposób dalece wykraczający poza standardowe skrypty. Postacie zapamiętują wcześniejsze interakcje z graczem, reagują na wydarzenia w świecie gry, posiadają ograniczoną percepcje otoczenia, a nawet mogą podejmować działania wynikające z kontekstu rozmowy. Choć dialogi nadal bywają nienaturalne, a synteza głosu zdradza swoje komputerowe pochodzenie, system działa i rozwija się w szybkim tempie.

Nowa wersja skupia się przede wszystkim na zwiększeniu świadomości NPC oraz ich interakcji z otoczeniem. Twórcy wprowadzili między innymi bardziej zaawansowane akcje, które mogą być aktywowane podczas rozmów, również z udziałem kilku postaci jednocześnie. System śledzi teraz pobliskich bohaterów i dodaje ich do kontekstu konwersacji, co pozwala na bardziej dynamiczne reakcje. Ulepszono również analizę walki, dzięki czemu cele starć oraz ich śmierć są uwzględniane w przebiegu dialogów. Istotną zmianą jest także integracja klasycznych dialogów z podstawowej wersji gry z systemem AI. Dzięki temu NPC mogą odnosić się do standardowych interakcji znanych z oryginału. Dodatkowo postacie mogą samodzielnie podejść do gracza i rozpocząć rozmowę, choć opcja ta jest domyślnie wyłączona.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wprowadza również obsługę rozmów grupowych dla maksymalnie pięciu NPC. Co ciekawe, postacie nie przekrzykują się już z drugiego końca pomieszczenia, lecz podchodzą bliżej siebie, imitując naturalne zachowanie ludzi podczas rozmowy. Ambitny projekt do Skyrima oparty na sztucznej inteligencji pobierzecie z tej strony. Z kolei poniżej zobaczycie, jak modyfikacja sprawdza się w praktyce na przykładzie jednej z poprzednich wersji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.