Hogwarts Legacy 2 z bezpośrednim powiązaniem z serialem o Harrym Potterze? Fani wysnuli śmiałą teorię o kontynuacji

Komnata Tajemnic naprawdę ekscytuje graczy przy nadchodzącym sequelu Hogwarts Legacy.
W ostatnich miesiącach uniwersum Harry Potter ponownie zyskało na popularności, głównie ze względu na zapowiedziany serial o Harrym Potterze. W takiej atmosferze coraz częściej powraca temat kontynuacji Hogwarts Legacy, które szybko stało się jednym z największych hitów sprzedażowych w 2023 roku. Gracze od dawna liczą na rozwinięcie formuły znanej z pierwszej części, a w sieci nie brakuje spekulacji dotyczących potencjalnej fabuły gry.
Hogwarts Legacy 2 – historia skupi się na Komnacie Tajemnic?
Jedna z teorii, która zdobywa popularność na Reddicie, zakłada powiązanie terminu premiery Hogwarts Legacy 2 z drugim sezonem serialu. Według fanów oba projekty mogłyby skupić się na motywie Komnaty Tajemnic. W przypadku gry oznaczałoby to podróż w przeszłość i poznanie wydarzeń związanych z jej pierwszym odkryciem.
Autor teorii sugeruje, że akcja mogłaby zostać osadzona w latach czterdziestych XX wieku, co pozwoliłoby graczom wcielić się w młodego Toma Riddle’a, zanim stał się Lordem Voldemortem. W takim scenariuszu pojawiłaby się także młodsza wersja Rubeusa Hagrida, która mogłaby pełnić rolę przewodnika podczas odkrywania tajemnic Hogwartu.
Nie wszyscy fani są jednak zgodni co do kierunku, w jakim powinna podążyć kontynuacja. W dyskusji pojawiły się również inne pomysły.
Osobiście chciałbym grę osadzoną w czasach, gdy Albus Dumbledore był uczniem. Może pojawiłby się Turniej Trójmagiczny z udziałem gracza, Dumbledore’a i Gellerta Grindelwalda.
Z kolei część społeczności woli, aby twórcy trzymali się dotychczasowej koncepcji i unikali mocnego opierania fabuły na znanych postaciach:
Myślę, że się mylisz. Jedną z największych zalet Hogwarts Legacy jest odejście od postaci, które już znamy. To daje większą swobodę scenarzystom i pozwala graczom nie przejmować się kanonem. Jako samodzielna historia sprawdza się to znakomicie.
