Hogwarts Legacy 2 z bezpośrednim powiązaniem z serialem o Harrym Potterze? Fani wysnuli śmiałą teorię o kontynuacji

Radosław Krajewski
2026/05/04 17:00
Komnata Tajemnic naprawdę ekscytuje graczy przy nadchodzącym sequelu Hogwarts Legacy.

W ostatnich miesiącach uniwersum Harry Potter ponownie zyskało na popularności, głównie ze względu na zapowiedziany serial o Harrym Potterze. W takiej atmosferze coraz częściej powraca temat kontynuacji Hogwarts Legacy, które szybko stało się jednym z największych hitów sprzedażowych w 2023 roku. Gracze od dawna liczą na rozwinięcie formuły znanej z pierwszej części, a w sieci nie brakuje spekulacji dotyczących potencjalnej fabuły gry.

Hogwarts Legacy 2 – historia skupi się na Komnacie Tajemnic?

Jedna z teorii, która zdobywa popularność na Reddicie, zakłada powiązanie terminu premiery Hogwarts Legacy 2 z drugim sezonem serialu. Według fanów oba projekty mogłyby skupić się na motywie Komnaty Tajemnic. W przypadku gry oznaczałoby to podróż w przeszłość i poznanie wydarzeń związanych z jej pierwszym odkryciem.

Autor teorii sugeruje, że akcja mogłaby zostać osadzona w latach czterdziestych XX wieku, co pozwoliłoby graczom wcielić się w młodego Toma Riddle’a, zanim stał się Lordem Voldemortem. W takim scenariuszu pojawiłaby się także młodsza wersja Rubeusa Hagrida, która mogłaby pełnić rolę przewodnika podczas odkrywania tajemnic Hogwartu.

Nie wszyscy fani są jednak zgodni co do kierunku, w jakim powinna podążyć kontynuacja. W dyskusji pojawiły się również inne pomysły.

Osobiście chciałbym grę osadzoną w czasach, gdy Albus Dumbledore był uczniem. Może pojawiłby się Turniej Trójmagiczny z udziałem gracza, Dumbledore’a i Gellerta Grindelwalda.

Z kolei część społeczności woli, aby twórcy trzymali się dotychczasowej koncepcji i unikali mocnego opierania fabuły na znanych postaciach:

Myślę, że się mylisz. Jedną z największych zalet Hogwarts Legacy jest odejście od postaci, które już znamy. To daje większą swobodę scenarzystom i pozwala graczom nie przejmować się kanonem. Jako samodzielna historia sprawdza się to znakomicie.

Obecnie nie ma żadnych potwierdzonych informacji dotyczących Hogwarts Legacy 2. Według niedawnych doniesień gra mogłaby zostać zapowiedziana już tego lata. Premiery możemy spodziewać się w 2027 lub 2028 roku. Tym samym premiera odbyłaby się na dwóch generacjach konsol, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X/S oraz następnych sprzętach od Sony i Microsoftu.

Źródło:https://screenrant.com/hogwarts-legacy-2-chamber-of-secrets-fan-theory/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

