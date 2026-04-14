Demon Slayer: Infinity Castle kończy kinową dystrybucję. Wiemy ile zarobiło hitowe anime

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/14 15:40
Wiemy już ile finalnie zarobił film Demon Slayer, który bił rekordy w kinach na całym świecie.

Globalny fenomen anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba wchodzi w nowy etap. Najnowszy film z serii zatytułowany Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, oficjalnie zakończył swoją kinową dystrybucję, zamykając jeden z najważniejszych rozdziałów w historii franczyzy. Dzięki temu możemy poznać finalną kwotę jaką zarobił film, a są to zdecydowanie rekordowe sumy jeśli chodzi o anime.

Poznaliśmy finalne wyniki kinowego hitu Demon Slayer

Produkcja, która była jednym z najbardziej ambitnych projektów serii, przez wiele miesięcy dominowała w box office. Jej zejście z ekranów kin oznacza symboliczny koniec pewnej ery, zarówno pod względem sukcesów finansowych, jak i obecności Demon Slayera na dużym ekranie. Film zadebiutował w Japonii 18 lipca 2025 roku i od początku budził ogromne oczekiwania. W trakcie aż 266 dni wyświetlania w kinach stał się jednym z największych hitów w historii anime. Do momentu zakończenia pokazów 9 kwietnia 2026 roku produkcja zarobiła ponad 250 milionów dolarów w samej Japonii, a globalnie osiągnęła imponujący wynik 739 milionów dolarów.

Infinity Castle utrzymywał się w japońskich kinach przez blisko dziewięć miesięcy. Na jego popularność wpłynęły między innymi ponowne premiery oraz ulepszone formaty projekcji, takie jak ScreenX, które pozwoliły utrzymać zainteresowanie widzów przez długi czas, nawet w obliczu rosnącej konkurencji na światowym rynku filmowym. Zakończenie dystrybucji kinowej otwiera drogę do premiery domowej, zarówno w formie cyfrowej, jak i fizycznej. To szczególnie ważna wiadomość dla fanów spoza Japonii, którzy dotychczas mieli ograniczony dostęp do filmu. Przeniesienie produkcji na platformy streamingowe może ponownie rozbudzić globalne zainteresowanie i dotrzeć do jeszcze szerszej publiczności niż w trakcie emisji kinowej.

Zakończenie tego etapu pozwala studiu Ufotable skupić się na kolejnych projektach. W planach jest następna część trylogii Infinity Castle, jednak fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Choć wcześniej spekulowano o szybkiej kontynuacji, nowy film został oficjalnie określony jako “projekt na przyszłość”, a nie część planów studia na 2026 rok. Oznacza to, że premiera drugiej części nastąpi dopiero po 2026 roku.

Źródło:https://screenrant.com/demon-slayer-infinity-castle-theatrical-run-over-end-era/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

