Demon Slayer: Infinity Castle kończy kinową dystrybucję. Wiemy ile zarobiło hitowe anime

Globalny fenomen anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba wchodzi w nowy etap. Najnowszy film z serii zatytułowany Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, oficjalnie zakończył swoją kinową dystrybucję, zamykając jeden z najważniejszych rozdziałów w historii franczyzy. Dzięki temu możemy poznać finalną kwotę jaką zarobił film, a są to zdecydowanie rekordowe sumy jeśli chodzi o anime.

Poznaliśmy finalne wyniki kinowego hitu Demon Slayer

Produkcja, która była jednym z najbardziej ambitnych projektów serii, przez wiele miesięcy dominowała w box office. Jej zejście z ekranów kin oznacza symboliczny koniec pewnej ery, zarówno pod względem sukcesów finansowych, jak i obecności Demon Slayera na dużym ekranie. Film zadebiutował w Japonii 18 lipca 2025 roku i od początku budził ogromne oczekiwania. W trakcie aż 266 dni wyświetlania w kinach stał się jednym z największych hitów w historii anime. Do momentu zakończenia pokazów 9 kwietnia 2026 roku produkcja zarobiła ponad 250 milionów dolarów w samej Japonii, a globalnie osiągnęła imponujący wynik 739 milionów dolarów.