Pękła kolejna granica. 65 milionów sprzedanych egzemplarzy Wiedźmina 3

Mimo 11 lat na karku Wiedźmin 3: Dziki Gon pozostaje popularny. Ba, nadal znajduje on swoich nabywców.

W efekcie hitowa produkcja CD Projekt RED przekroczyła kolejny kamień milowy, jeżeli chodzi o sprzedaż. Liczba robi wrażenie! Wiedźmin 3 z 65 milionami sprzedanych kopii O wszystkim dowiedzieliśmy się dzięki nowemu raportowi finansowemu, który opublikował CD Projekt RED. Wynika z niego, że w trakcie wspomnianych 11 lat Wiedźmin 3: Dziki Gon rozszedł się w ponad 65 milionach egzemplarzy na wszystkich platformach. Tym samym produkcja oparta na twórczości Andrzeja Sapkowskiego ugruntowała swoją pozycję na liście najlepiej sprzedających się gier w historii. Zajmuje ona na niej 8. miejsce, znajdując się pomiędzy Super Mario Bros. z 1985 roku a Terrarią z roku 2011. Do tej drugiej trzeci Wiedźmin traci jeszcze 5 milionów kopii.

Tak do tej kwestii odniósł się Michał Nowakowski, dyrektor generalny CD Projektu: Jeśli chodzi o grę Wiedźmin 3: Dziki Gon, osiągnęła ona kolejny znaczący kamień milowy sprzedaży, z ponad 65 milionami sprzedanych egzemplarzy. Przekłada się to na ogromną społeczność graczy, dla których nowy dodatek stanowi doskonałą okazję, by ponownie ruszyć na szlak z Białym Wilkiem. Widzimy również wielki potencjał w tym, by Pieśni Przeszłości stało się pierwszym zetknięciem z uniwersum Wiedźmina, a także początkiem świeżej przygody dla wielu graczy – nawet gdy oczekujemy na premierę Wiedźmina 4.

Właśnie, dodatek. Dopiero co oficjalnie potwierdzono, iż w 2027 roku na rynek trafi Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości. Można więc założyć, że przynajmniej w pewnym stopniu przyczyni się on do tego, że kolejne osoby, które wcześniej z tego czy innego powodu nie kupiły Dzikiego Gonu, w końcu to zrobią. Czyżby zatem w przeciągu kolejnego roku produkcja CD Projekt RED miała jeszcze poprawić swoją pozycję na liście tytułów z najwyższą sprzedażą i nie tylko przegonić Terrarię? Ale może nawet zacząć deptać po piętach PUBG: Battlegrounds z 75 milionami kopii na koncie?

