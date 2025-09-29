Dlaczego Pragmata zaliczyła tyle opóźnień? Twórcy wyjaśniają powody

Niedawno zobaczyliśmy nowy trailer gry Pragmata. Capcom zaprezentował zwiastun zabierający graczy do Schronu. Produkcja od początku budziła zainteresowanie, ale jednocześnie niepokój związany z kolejnymi, często ogłaszanymi, przesunięciami terminu debiutu. Pierwotnie oczekiwano, że tytuł trafi na rynek w 2022 roku, jednak datę tę przesunięto na 2023 rok, a następnie, po publikacji kolejnego zwiastuna w 2023 roku, premiera została odłożona na czas nieokreślony.

Pragmata zadebiutuje dopiero w 2026 roku. Twórcy wyjaśniają, dlaczego

Dopiero w bieżącym roku projekt powrócił z konkretnym terminem premiery, ustalonym na 2026 rok. W najnowszym wywiadzie, udzielonym przez deweloperów, w końcu ujawniono powód, dla którego gra doświadczyła tak wielu opóźnień. Reżyser Yonghee przyznał, że w przeważającej mierze przesunięcia te były bezpośrednim następstwem prób doprowadzenia mechaniki rozgrywki do stanu idealnej równowagi.