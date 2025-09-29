Zaloguj się lub Zarejestruj

Dlaczego Pragmata zaliczyła tyle opóźnień? Twórcy wyjaśniają powody

Patrycja Pietrowska
2025/09/29 16:30
Capcom wyjaśnia powody opóźnień.

Niedawno zobaczyliśmy nowy trailer gry Pragmata. Capcom zaprezentował zwiastun zabierający graczy do Schronu. Produkcja od początku budziła zainteresowanie, ale jednocześnie niepokój związany z kolejnymi, często ogłaszanymi, przesunięciami terminu debiutu. Pierwotnie oczekiwano, że tytuł trafi na rynek w 2022 roku, jednak datę tę przesunięto na 2023 rok, a następnie, po publikacji kolejnego zwiastuna w 2023 roku, premiera została odłożona na czas nieokreślony.

Pragmata
Pragmata

Pragmata zadebiutuje dopiero w 2026 roku. Twórcy wyjaśniają, dlaczego

Dopiero w bieżącym roku projekt powrócił z konkretnym terminem premiery, ustalonym na 2026 rok. W najnowszym wywiadzie, udzielonym przez deweloperów, w końcu ujawniono powód, dla którego gra doświadczyła tak wielu opóźnień. Reżyser Yonghee przyznał, że w przeważającej mierze przesunięcia te były bezpośrednim następstwem prób doprowadzenia mechaniki rozgrywki do stanu idealnej równowagi.

To był jeden z głównych powodów [opóźnienia]. Było tak wiele prób, błędów i ciągłego sprawdzania, co może się sprawdzić i co działa najlepiej. Wprowadzenie dwóch mechanik – hakowania Diany i strzelania Hugo – było jednym z czynników, przez które potrzebowaliśmy więcej czasu na tę grę. Poświęciliśmy czas, aby wszystko odpowiednio zbalansować.

Wypuszczenie gry tak wcześnie na światło dzienne było dla nas motywacją. Gdybyśmy wtedy nie pokazali tego trailera, Pragmata mogłaby dziś wyglądać zupełnie inaczej.

GramTV przedstawia:

Dokładna data premiery gry Pragmata pozostaje tajemnicą. Tytuł powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/pragmata-delays-reason-director-capcom/

News
Capcom
gra akcji
opóźnienie
Pragmata
opóźnienie premiery
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

