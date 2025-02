Demo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii już dostępne na PlayStation 5

Dobra okazja, by sprawdzić tytuł przed premierą.

Niedawno mogliśmy rzucić okiem na fabularny zwiastun Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii . Pojawiły się też aktualne wymagania sprzętowe . Premiera nadciąga wielkimi krokami, a twórcy postanowili udostępnić graczom demo na PlayStation 5.

Rozpoczyna się nowa przygoda, gdy wchodzisz w buty ze stalowymi noskami należące do Goro Majima, człowieka, który stracił pamięć i postanowił zostać piratem na otwartym morzu. Wyrusz na ekstrawagancką, współczesną przygodę piracką z byłym członkiem Yakuza, a teraz kaptanem pirackiego statku i jego załogą. Wraz z nimi bierz udział w ekscytujących potyczkach na lądzie i morzu, szukając utraconych wspomnień i legendarnych skarbów. – brzmi opis gry.

Już dzisiaj, od godziny 16:00 czasu polskiego, posiadacze PlayStation 5 mogą sprawdzić Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii w ramach wersji demonstracyjnej. Gracze będą mogli przetestować dwa style walki Goro Majimy, w tym nowy styl Sea Dog. Dodatkowo, demo pozwoli na wypróbowanie walki morskiej, sprawdzenie pobocznych aktywności i personalizację wyglądu .

Przy okazji warto rzucić okiem na niedawno udostępniony gameplay z Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Materiał koncentruje się na wspomnianych wyżej walkach morskich.

Na koniec przypomnijmy, że Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zadebiutuje już 20 lutego 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.