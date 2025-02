Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii na fabularnym zwiastunie. Czas na szalony rejs

SEGA i deweloperzy z Ryu Ga Gotoku Studio przypominają o zbliżającej się premierze kolejnej odsłony serii Like a Dragon.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Od premiery wspomnianej produkcji dzielą nas natomiast tylko dwa tygodnie. Nic więc dziwnego, że SEGA i deweloperzy z Ryu Ga Gotoku Studio postanowili podgrzać atmosferę wokół swojej gry i opublikowali fabularny zwiastun nadchodzącej odsłony serii Like a Dragon.

SEGA prezentuje fabularny zwiastun Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Udostępniony przez wydawcę i deweloperów zwiastun zapowiada, że w Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nie zabraknie epickich bitew morskich. W materiale nie zabrakło oczywiście również miejsca na fragmenty rozgrywki, które po raz kolejny pozwalają sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.