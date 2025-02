Znamy aktualne wymagania sprzętowe Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Gracze mogą być spokojni

Kilka dni temu zobaczyliśmy fabularny zwiastun Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii . Premiera gry nadciąga coraz większymi krokami, w związku z czym otrzymaliśmy kolejne szczegóły od deweloperów. Poznaliśmy bowiem wymagania sprzętowe, które nie powinny sprawić pecetowym graczom problemów.

Rozpoczyna się nowa przygoda, gdy wchodzisz w buty ze stalowymi noskami należące do Goro Majima, człowieka, który stracił pamięć i postanowił zostać piratem na otwartym morzu. Wyrusz na ekstrawagancką, współczesną przygodę piracką z byłym członkiem Yakuza, a teraz kaptanem pirackiego statku i jego załogą. Wraz z nimi bierz udział w ekscytujących potyczkach na lądzie i morzu, szukając utraconych wspomnień i legendarnych skarbów. – brzmi opis gry.

Sega ogłosiła aktualne wymagania sprzętowe dla wersji Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii na PC. Na szczęście te nie są zbyt wygórowane, dzięki czemu nawet słabsze komputery powinny dać radę tytułowi. Poniżej przedstawiamy informacje przekazane przez deweloperów.

Na koniec przypomnijmy, że Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zadebiutuje już 20 lutego 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

