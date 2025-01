Nowy gameplay z Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Zobaczcie jak prezentują się walki morskie

Najnowsza odsłona Yakuzy zdaje się być najbardziej odjechaną w historii serii. Zobaczcie jak wyglądają walki morskie w Like a Dragon: Pirate Yakuza In Hawaii!

Wydawca SEGA oraz studio Ryu Ga Gotoku zaprezentowali nowy trailer gry Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, który szczegółowo przedstawia mechanikę walk morskich. Wideo daje graczom wgląd w dynamiczne starcia na otwartym morzu, które stanowią istotny element rozgrywki. Trailer pokazuje m.in. bitwy z użyciem uzbrojonych statków, unikalne zdolności kapitanów oraz możliwości personalizacji okrętów, które pozwolą dostosować je do własnego stylu gry.

Nowy gameplay z Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Czym jest ta szalona odsłona? To kolejna część popularnej serii, która łączy japoński klimat Yakuzy z nowymi, niecodziennymi elementami, takimi jak eksploracja hawajskich wód i dynamiczna walka morska. Gracze mogą oczekiwać rozbudowanej fabuły oraz charakterystycznego humoru znanego z wcześniejszych części serii. Produkcja opowiada historię Kazumy Kiryu, ikonicznego bohatera serii, który po serii wydarzeń zmuszony jest opuścić Japonię i odnaleźć się na hawajskich wyspach. Hawaje stają się areną rywalizacji pomiędzy lokalnymi gangami, piratami i dawnymi sojusznikami Yakuzy. Kiryu, chcąc przetrwać i oczyścić swoje imię, wplątuje się w konflikt pełen zdrad, lojalności i walki o wpływy.