Deliver Us Mars na nowym materiale. Zobacz klimatyczne wideo

Deliver Us Mars to propozycja od ekipy KeokeN Interactive, czyli twórców niezwykle ciepło przyjętego Deliver Us The Moon. Premiera gry zbliża się wielkimi krokami, więc twórcy starają się nieco podkręcić atmosferę. W ręce graczy oddano kolejny klimatyczny trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Deliver Us Mars opowie historię młodej astronautki

Deliver Us Mars zadebiutuje na rynku już 2 lutego, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Oczekiwania względem nowej produkcji KeokeN Interactive są wysokie, gdyż poprzednia gra studia oceniona została naprawdę dobrze. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się ponad 4.4 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 88%, to pozytywne opinie.



„Dziesięć lat po zakończeniu misji Fortuna ludzkość stoi na skraju zagłady. Po odebraniu tajemniczej, wysłanej z Marsa prośby o pomoc najmłodsza astronautka na Ziemi – Kathy Johanson – dołącza do załogi Zephyra i wyrusza na ostatnią misję tego statku” – czytamy w opisie gry na Steam.



Za sprawą Deliver Us Mars wcielamy się w postać astronautki, której zadaniem jest odzyskanie statków należących do kolonii ARK. Zostały one skradzione przez tajemniczą organizację Outward. Jak nietrudno się domyślić, akcja rozgrywa się na Marsie, a trakcie zabawy pokierujemy poczynaniami Kathy Johnson, młodej i utalentowanej kobiety działającej w niezwykle nieprzyjaznym środowisku, jakim jest Czerwona Planeta.