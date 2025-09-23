Death Stranding Mosquito zapowiedziane. Pierwszy zwiastun kolejnego rozdziału uniwersum Hideo Kojimy

Hideo Kojima konsekwentnie rozszerza swoje uniwersum. Podczas specjalnej transmisji z okazji dziesięciolecia studia Kojima Productions japoński twórca zapowiedział, że marka Death Stranding doczeka się pełnoprawnej adaptacji w formie anime. Projekt znany będzie jako Death Stranding Mosquito, a za jego realizację odpowiada ABC Animation Studio. Reżyserią zajmuje się Hiroshi Miyamoto, znany m.in. z pracy przy produkcjach Sonic Team i filmie Eiga Hugtto! Precure x Futari wa Precure: All Stars Memories. Za scenariusz odpowiada Aaron Guzikowski, autor m.in. Prisoners i serialu The Red Road. Całość będzie nadzorowana przez samego Hideo Kojimę.

Death Stranding Mosquito – zapowiedziano anime w świecie stworzonym przez Hideo Kojimę

Na pierwszym zwiastunie widzimy intensywną walkę protagonisty z tajemniczym wojownikiem przypominającym ninja. Produkcja stawia na dynamiczną kreskę, widowiskowe pojedynki i znacznie bardziej agresywny ton, niż fani mogli się spodziewać po świecie Death Stranding. W materiałach promocyjnych pojawił się również ogromny, przerażający stwór z mackami, co sugeruje, że twórcy anime nie zamierzają ograniczać wyobraźni.