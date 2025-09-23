Zaloguj się lub Zarejestruj

Death Stranding Mosquito zapowiedziane. Pierwszy zwiastun kolejnego rozdziału uniwersum Hideo Kojimy

Radosław Krajewski
2025/09/23 10:40
0
0

Japoński twórca rozszerza swój świat o kolejną produkcję.

Hideo Kojima konsekwentnie rozszerza swoje uniwersum. Podczas specjalnej transmisji z okazji dziesięciolecia studia Kojima Productions japoński twórca zapowiedział, że marka Death Stranding doczeka się pełnoprawnej adaptacji w formie anime. Projekt znany będzie jako Death Stranding Mosquito, a za jego realizację odpowiada ABC Animation Studio. Reżyserią zajmuje się Hiroshi Miyamoto, znany m.in. z pracy przy produkcjach Sonic Team i filmie Eiga Hugtto! Precure x Futari wa Precure: All Stars Memories. Za scenariusz odpowiada Aaron Guzikowski, autor m.in. Prisoners i serialu The Red Road. Całość będzie nadzorowana przez samego Hideo Kojimę.

Death Stranding Mosquito

Death Stranding Mosquito – zapowiedziano anime w świecie stworzonym przez Hideo Kojimę

Na pierwszym zwiastunie widzimy intensywną walkę protagonisty z tajemniczym wojownikiem przypominającym ninja. Produkcja stawia na dynamiczną kreskę, widowiskowe pojedynki i znacznie bardziej agresywny ton, niż fani mogli się spodziewać po świecie Death Stranding. W materiałach promocyjnych pojawił się również ogromny, przerażający stwór z mackami, co sugeruje, że twórcy anime nie zamierzają ograniczać wyobraźni.

Choć anime nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery, już teraz wiadomo, że projekt będzie jedną z największych niespodzianek dla fanów Kojimy. Dla wielu to dowód, że Death Stranding nie jest jedynie grą, lecz multimedialnym uniwersum, które można rozwijać na różne sposoby.

Podczas transmisji wspomniano również o filmowej adaptacji przygotowywanej przez studio A24. Jak wyjaśnił reżyser Michael Sarnoski, nie będzie to wierne odtworzenie wydarzeń z gry, lecz zupełnie nowa historia osadzona w tym samym świecie.

To nie jest klasyczna adaptacja. Film będzie miał własną fabułę i postacie, których gracze nie spotkali w pierwszej odsłonie - powiedział Sarnoski podczas transmisji.

GramTV przedstawia:

Kojima Productions pokazało także trzyminutowy materiał wideo z nadchodzącego projektu OD, który ma być pełnoprawnym survival horrorem. Wszystko wskazuje więc na to, że Hideo Kojima nie zamierza zwalniać tempa i szykuje dla fanów wiele nowych sposobów, by zanurzyć się w jego niepowtarzalnej wizji.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/action/death-stranding-mosquito-is-the-inevitable-death-stranding-anime/

