Na której grze oparte będzie filmowe Death Stranding? Na żadnej

To decyzja może zaskakiwać. Ma bowiem powstać zupełnie oryginalna historia.

Wiemy już od jakiegoś czasu, że powstanie filmowa adaptacja Death Stranding, ale teraz ujawniono, o czym może opowiadać. Najbardziej zaskakujące jest to, że projekt realizowany przez studio A24 nie będzie wiernym przeniesieniem gry Hideo Kojimy z 2019 roku. Zamiast tego dostaniemy oryginalną historię osadzoną w tym samym uniwersum. Film Death Stranding będzie oryginałem Produkcja została zapowiedziana w 2022 roku, jednak przez długi czas brakowało informacji. Dopiero w kwietniu 2025 roku poznaliśmy nazwisko reżysera – filmem zajmie się Michael Sarnoski, twórca Ciche miejsce: Dzień pierwszy. Podczas specjalnej prezentacji Beyond the Strand potwierdzono, że film przedstawi zupełnie nowe postacie i wątki fabularne. Szczegóły scenariusza wciąż pozostają tajemnicą.

Co w praktyce oznacza informacja, że film będzie oryginalną, odrębną historią osadzoną w uniwersum gry? Praktyka tworzenia niezależnych od gier historii jest częsta w adaptacjach – przykładem może być serial Fallout. Produkcje te zawsze jednak pozostają w łączności z główną linią fabularną, dlatego w przypadku filmowego Death Stranding ciekawi, czy będzie to prequel, sequel, czy równoległa opowieść z nowymi bohaterami.

Death Stranding od początku uchodziło za grę o wyjątkowo filmowym charakterze – nie tylko ze względu na styl narracji, ale też gwiazdorską obsadę. W produkcji Kojima Productions wystąpili m.in. Norman Reedus (The Walking Dead), Léa Seydoux (Spectre), Mads Mikkelsen (Rogue One) czy Troy Baker (The Last of Us). Teraz twórcy filmu chcą uchwycić to, co gracze pokochali w serii, i pokazać to w zupełnie nowej formie. W międzyczasie otrzymaliśmy w końcu Death Stranding 2: On The Beach, które zadebiutowało w czerwcu tego roku i już typowane jest do nagród na koniec 2025 roku. Filmowa adaptacja ma więc szansę jeszcze bardziej umocnić pozycję marki.

