OD wygląda realistycznie i niepokojąco. Hideo Kojima przesuwa kolejne granice w nowym zwiastunie z rozgrywką

Tym razem to konsole Xbox otrzymają kolejny niesamowity projekt od Kojimy.

Hideo Kojima w końcu odsłonił fragment swojego nowego projektu. Podczas jubileuszowego wydarzenia z okazji 10-lecia istnienia Kojima Productions zaprezentowano trzyminutowy materiał z gry OD, która powstaje przy wsparciu Microsoftu oraz samego Phila Spencera. OD – pierwszy zwiastun z rozgrywką na silniku gry Pierwsze ujęcia pochodzące bezpośrednio na silniku Unreal Engine 5 ukazują klaustrofobiczne mieszkanie i bohaterkę graną przez Sophię Lillis. Kamera z perspektywy pierwszej osoby prowadzi nas do stolika udekorowanego świecami. Gdy postać zaczyna je zapalać, otoczenie zmienia się w niepokojący sposób, a atmosfera szybko gęstnieje. Kojima ponownie udowadnia, że potrafi bawić się oczekiwaniami widza, wykorzystując subtelne, ale intensywne środki wyrazu.

Hideo Kojima podkreślił, że OD nie będzie typowym horrorem i że jego celem jest połączenie świata gier i kina: To nie jest gra o zapalaniu świec. To doświadczenie, przy którym pewnie ze strachu posikacie się w spodnie albo coś w tym rodzaju – przyznał japoński twórca. Deweloper wyjaśnił również znaczenie pełnego tytułu. Produkcja nosi podtytuł Knock, co odnosi się do osobistej fobii Kojimy: Mam strach przed pukaniem, a to określenie jest kluczowe dla tego, co chcę przekazać w grze - wyjaśnił.

GramTV przedstawia:

Phil Spencer w swojej wypowiedzi nie zdradził zbyt wiele szczegółów, ale podkreślił innowacyjny charakter projektu: OD wprowadza nową jakość w rozgrywce, narracji i w sposobie angażowania gracza” - powiedział szef Xboxa. Pokaz od razu przywołał skojarzenia z legendarnym już P.T., czyli grywalnym teaserem z 2014 roku, który do dziś uznawany jest za jedno z najbardziej przerażających doświadczeń w historii gatunku. Surowa oprawa, sugestywne efekty dźwiękowe i pierwszoosobowa perspektywa w OD sprawiają, że atmosfera jest równie klaustrofobiczna i niepokojąca. Projekt został zapowiedziany w 2023 roku, a w obsadzie obok Sophii Lillis znaleźli się Hunter Schafer oraz Udo Kier. Kojima nie ujawnił, na jakim etapie znajduje się produkcja, jednak już pierwsze fragmenty potwierdzają, że mamy do czynienia z tytułem, który będzie jednym z najbardziej eksperymentalnych i unikalnych horrorów najbliższych lat.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.