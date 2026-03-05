Leczenie całej drużyny w World of Warcraft: Midnight jednym przyciskiem. Youtuber pokazał moc nowej funkcji

Premiera World of Warcraft: Midnight przyniosła funkcję, która może na zawsze odmienić sposób, w jaki część społeczności przemierza Azeroth. Nowy, wbudowany „asystent” pozwala na automatyzację rotacji, a kreatywni gracze już znaleźli sposób, by za jego pomocą leczyć całe drużyny... używając do tego tylko jednego przycisku.
World of Warcraft: Midnight – zaskakująca funkcja w MMORPG
Choć nowa funkcja od Blizzarda miała w założeniu wspierać mniej doświadczonych graczy w zadawaniu obrażeń lub tankowaniu, internetowy twórca Dvalin Gaming udowodnił, że przy odpowiednim przygotowaniu asystent świetnie radzi sobie także w roli medyka.
Kluczem do sukcesu okazała się specyficzna konfiguracja Świętego Paladyna. Zamiast polegać na potężnych, punktowych czarach leczących, które wymagają inteligencji asystenta w dobieraniu celu, Dvalin postawił na leczenie obszarowe, które generuje mnóstwo drobnych uzdrowień, które automatycznie trafiają do sojuszników. Do tego wystarczy uderzyć przeciwnika dowolną zdolnością, aby asystent „ustawił kolejkę” i zaczął automatycznie wyrzucać z siebie rotację leczącą. Całość sprawdza się na tyle dobrze, że pozwala na bezproblemowe przechodzenie lochów na normalnym poziomie trudności.
Warto zaznaczyć, że „gra jednym przyciskiem” to rozwiązanie dedykowane głównie graczom niedzielnym. W najtrudniejszych rajdach i lochach typu Mythic+, gdzie wymagany jest natychmiastowy refleks i precyzyjne zarządzanie zasobami, asystent wciąż ustępuje ludzkiej inteligencji. Niemniej, dla osób chcących cieszyć się fabułą Midnight bez zbędnego stresu, jest to prawdziwy przełom.
