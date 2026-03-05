Zaloguj się lub Zarejestruj

Leczenie całej drużyny w World of Warcraft: Midnight jednym przyciskiem. Youtuber pokazał moc nowej funkcji

Mikołaj Berlik
2026/03/05 11:40
0
0

Paladyn z wyjątkową strategią.

Premiera World of Warcraft: Midnight przyniosła funkcję, która może na zawsze odmienić sposób, w jaki część społeczności przemierza Azeroth. Nowy, wbudowany „asystent” pozwala na automatyzację rotacji, a kreatywni gracze już znaleźli sposób, by za jego pomocą leczyć całe drużyny... używając do tego tylko jednego przycisku.

World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: Midnight – zaskakująca funkcja w MMORPG

Choć nowa funkcja od Blizzarda miała w założeniu wspierać mniej doświadczonych graczy w zadawaniu obrażeń lub tankowaniu, internetowy twórca Dvalin Gaming udowodnił, że przy odpowiednim przygotowaniu asystent świetnie radzi sobie także w roli medyka.

Kluczem do sukcesu okazała się specyficzna konfiguracja Świętego Paladyna. Zamiast polegać na potężnych, punktowych czarach leczących, które wymagają inteligencji asystenta w dobieraniu celu, Dvalin postawił na leczenie obszarowe, które generuje mnóstwo drobnych uzdrowień, które automatycznie trafiają do sojuszników. Do tego wystarczy uderzyć przeciwnika dowolną zdolnością, aby asystent „ustawił kolejkę” i zaczął automatycznie wyrzucać z siebie rotację leczącą. Całość sprawdza się na tyle dobrze, że pozwala na bezproblemowe przechodzenie lochów na normalnym poziomie trudności.

GramTV przedstawia:

Warto zaznaczyć, że „gra jednym przyciskiem” to rozwiązanie dedykowane głównie graczom niedzielnym. W najtrudniejszych rajdach i lochach typu Mythic+, gdzie wymagany jest natychmiastowy refleks i precyzyjne zarządzanie zasobami, asystent wciąż ustępuje ludzkiej inteligencji. Niemniej, dla osób chcących cieszyć się fabułą Midnight bez zbędnego stresu, jest to prawdziwy przełom.

Debiut World of Warcraft: Midnight to tylko jedno z wielu wielkich wydarzeń w tym tygodniu. Podczas gdy fani Blizzarda testują asystenta, gracze Marathon od Bungie właśnie szykują się do dzisiejszego startu serwerów, a społeczność Resident Evil Requiem świętuje sprzedaż 5 milionów sztuk i otrzymuje pierwszą dużą aktualizację wydajności.

Tagi:

News
PC
Blizzard
Blizzard Entertainment
World of Warcraft
MMORPG
World of Warcraft: Midnight
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112