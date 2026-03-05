Leczenie całej drużyny w World of Warcraft: Midnight jednym przyciskiem. Youtuber pokazał moc nowej funkcji

Premiera World of Warcraft: Midnight przyniosła funkcję, która może na zawsze odmienić sposób, w jaki część społeczności przemierza Azeroth. Nowy, wbudowany „asystent” pozwala na automatyzację rotacji, a kreatywni gracze już znaleźli sposób, by za jego pomocą leczyć całe drużyny... używając do tego tylko jednego przycisku.

World of Warcraft: Midnight – zaskakująca funkcja w MMORPG

Choć nowa funkcja od Blizzarda miała w założeniu wspierać mniej doświadczonych graczy w zadawaniu obrażeń lub tankowaniu, internetowy twórca Dvalin Gaming udowodnił, że przy odpowiednim przygotowaniu asystent świetnie radzi sobie także w roli medyka.