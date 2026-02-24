Czy Death Stranding 2 pójdzie na twoim sprzęcie? Znamy wymagania wersji PC

Już za 3 tygodnie Death Stranding 2 zawita również na komputery osobiste. PC-owcy będą mieli więc szansę, by poznać dalszy ciąg opowieści Sama Portera Bridgesa.

Jeżeli zastanawiałeś się, czy gra pójdzie na twoim sprzęcie, to już nie musisz. Oto bowiem poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe. Znamy wymagania Death Stranding 2 na PC Aby odpalić Death Stranding 2: On the Beach na PC na najmniejszych ustawieniach, potrzebujemy kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660 lub AMD Radeon RX 5500 XT 8GB oraz procesor Intel Core I3-10100 lub AMD Ryzen 3 3100. Taki pakiet pozwoli nam cieszyć się zabawą w rozdzielczości 1080p przy klatkażu na poziomie 30 FPS-ów.

A co, jeżeli marzy wam się gra w rozdzielczości 4K przy 60 FPS-ach? Cóż, tutaj trzeba już mocno zainwestować w sprzęt. Mowa o karcie NVIDIA GeFroce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 9070 XT oraz procesorze Intel Core I7-11700 lub AMD Ryzen 7 5700X. Niezależnie jednak od tego, w jaką grafikę celujemy, potrzebujemy również 150 GB przestrzeni dyskowej oraz Windowsa 10 lub 11.

GramTV przedstawia:

Death Stranding 2: On the Beach na PC ukaże się 19 marca 2026. To oznacza, że posiadacze komputerów osobistych w najnowszą produkcję Hideo Kojimy zagrają rok po tym, jak trafiła ona na PlayStation 5. Jak sama nazwa wskazuje, jest to sequel Death Stranding, które wyszło w listopadzie 2019 roku na PS4, a w lipcu 2020 na PC. Warto nadmienić, że przy okazji premiery wersji PC Death Stranding 2 ma otrzymać również nową zawartość. Sami twórcy zapewniali, że do gry dodane zostaną nowe tryby i funkcje, te zaś mają zaoferować graczom nowe wyzwania i nagrody. O co konkretnie chodzi? Tego prawdopodobnie dowiemy się już niedługo.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

