Death Stranding 2: On the Beach przyciągnęło tłumy na PC. Hideo Kojima ma powód do dumy

Hideo Kojima ponownie przyciągnął tłumy. Premiera Death Stranding 2: On the Beach na PC okazała się dużym sukcesem dla studia Kojima Productions, znacznie przebijając wyniki osiągnięte przez pierwszą część gry.
Kontynuacja przygód w postapokaliptycznym świecie odnotowała świetny start na platformie Steam. W ciągu zaledwie kilku godzin od premiery w grę jednocześnie bawiło się 55 444 osób. Dla porównania, pierwsza część Death Stranding osiągnęła w szczycie 32 515 graczy, a jej wersja Director’s Cut – 22 080. Produkcja zadebiutowała z imponującym wynikiem 96% pozytywnych recenzji, co przy 726 opiniach w tak krótkim czasie jest bardzo pozytywnym znakiem.
Mimo sukcesu Kojimy, wyniki Death Stranding 2: On the Beach na PC pokazują, że produkcje PlayStation Studios na PC miewają jeszcze wyższe pułapy, choć sequel i tak radzi sobie solidnie. Ghost of Tsushima Director’s Cut (77 tys.), God of War (73 tys.) oraz Horizon Zero Dawn (56 tys.) wciąż utrzymują wyższe rekordy. Tytuły takie jak Returnal czy LEGO Horizon Adventures nie zdołały powtórzyć sukcesu największych hitów, co podsyca plotki o zmianie strategii Sony.