Death Stranding 2: On the Beach przyciągnęło tłumy na PC. Hideo Kojima ma powód do dumy

Kontynuacja przygód w postapokaliptycznym świecie odnotowała świetny start na platformie Steam . W ciągu zaledwie kilku godzin od premiery w grę jednocześnie bawiło się 55 444 osób . Dla porównania, pierwsza część Death Stranding osiągnęła w szczycie 32 515 graczy, a jej wersja Director’s Cut – 22 080. Produkcja zadebiutowała z imponującym wynikiem 96% pozytywnych recenzji, co przy 726 opiniach w tak krótkim czasie jest bardzo pozytywnym znakiem.

Hideo Kojima ponownie przyciągnął tłumy. Premiera Death Stranding 2: On the Beach na PC okazała się dużym sukcesem dla studia Kojima Productions, znacznie przebijając wyniki osiągnięte przez pierwszą część gry.

Mimo sukcesu Kojimy, wyniki Death Stranding 2: On the Beach na PC pokazują, że produkcje PlayStation Studios na PC miewają jeszcze wyższe pułapy, choć sequel i tak radzi sobie solidnie . Ghost of Tsushima Director’s Cut (77 tys.), God of War (73 tys.) oraz Horizon Zero Dawn (56 tys.) wciąż utrzymują wyższe rekordy. Tytuły takie jak Returnal czy LEGO Horizon Adventures nie zdołały powtórzyć sukcesu największych hitów, co podsyca plotki o zmianie strategii Sony.

Niestety, ostatnio zobaczyliśmy sporo niezbyt pozytywnych plotek dotyczących przyszłych portów od PlayStation Studios. Planowana wersja PC dla Ghost of Yōtei miała zostać porzucona. Fani nie powinni spodziewać się też szybkiej premiery gier Saros czy Marvel’s Wolverine na komputerach osobistych. Sony może zacząć ograniczać wydawanie swoich największych hitów dla jednego gracza na PC, skupiając się bardziej na własnej konsoli.

Przypomnijmy, że Death Stranding 2: On the Beach pierwotnie pojawiło się 26 czerwca ubiegłego roku wyłącznie na PC.