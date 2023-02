Dead Space Remake na nowym materiale. Twórcy chwalą się ocenami

O tym, że Dead Space Remake to udana produkcja wiemy już od jakiegoś czasu. Odświeżona wersja kultowej gry spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem przez fanów i recenzentów. Twórcy Motive Studio z pewnością mają więc powody do zadowolenia. Deweloperzy przygotowali nawet specjalne wideo, na którym chwalą się ocenami i opiniami największych branżowych redakcji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

Dead Space Remake – twórcy chwalą się ocenami

Kurz po premierze Dead Space Remake jeszcze dobrze nie opadł, a fani już zaczęli spekulować nad możliwością odnowienia kolejnych części serii. Deweloperzy – Phil Ducharme i Roman Campos-Oriola – w wywiadzie udzielonym redakcji GQ przyznali, że chcieliby w przyszłości kontynuować „eksplorację” uniwersum Dead Space. Być może chodzi tu o Dead Space 2 Remake, chociaż niewykluczone, że twórcy mają apetyty na zupełnie nową grę w tym uniwersum.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a, to zapraszamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Dead Space Remake – a w kosmosie znowu straszy…