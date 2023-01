Twórcy Dead Space Remake są zainteresowani „dalszą eksploracją” uniwersum

Na pewno mamy taką nadzieję. Ja jestem zainteresowany dalszą eksploracją Dead Space i myślę, że Roman też, co widać po jego uśmiechu. Z pewnością nie brakuje pomysłów […]. Udajemy się teraz na wakacje, a po powrocie usiądziemy i przeprowadzimy dyskusję w Electronic Arts, by zastanowić się, co dalej – powiedział Ducharme.