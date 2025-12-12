Zaloguj się lub Zarejestruj

Byli twórcy z BioWare wracają z Exodus – epicka space opera na horyzoncie

Mikołaj Berlik
2025/12/12 03:05
Podczas The Game Awards 2025 zaprezentowano nowy zwiastun Exodus – science‑fiction RPG od weteranów BioWare, który aspiruje do miana konkurenta Mass Effect.

Podczas The Game Awards 2025 zaprezentowano nowy zwiastun EXODUS, RPG. Od pierwszej zapowiedzi projekt budził zainteresowanie, a najnowszy materiał pokazuje pełnię wizji twórców – miasta, wrogów, sojuszników i epicką podróż przez rozległą galaktykę.

Exodus – zwiastun na The Game Awards 2025

Gracze wcielą się w Jun Aslana, kiedyś skromnego zbieracza złomu, teraz ostatnią nadzieję ludzkości w walce z tajemniczą rasą Niebiańskich, którzy pojawią się 40 000 lat w przyszłości. Bohater musi wykorzystać unikalny dar, by prowadzić międzygwiezdną załogę i zdobyć technologie niezbędne do ocalenia swojej ojczyzny. Podróże z prędkością bliską światła niosą jednak poważne konsekwencje – czas dla bliskich Aslana płynie inaczej, a każda decyzja niesie ryzyko i moralne dylematy.

Twórcy obiecują epicką historię, bohaterów złożonych psychologicznie i klimat zbliżony do tego, co fani znają z Mass Effect i Andromedy. Premiera EXODUS planowana jest na początek 2027 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

News
trailer
zwiastun
The Game Awards
Wizards of the Coast
Exodus
The Game Awards 2025
Mikołaj Berlik
