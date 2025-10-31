Przyszłość Dragon Balla w poważnych tarapatach? Nowy raport finansowy Toei Animation nie napawa optymizmem

Sytuacja z anime Dragon Ball jest jak telenowela. Raz otrzymujemy iskrę nadziej, by za moment dostać obuchem w głowę. Od dekad Dragon Ball pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli japońskiej popkultury. Goku, Vegeta i spółka stali się globalnymi ambasadorami anime, a ich przygody kształtowały kolejne pokolenia fanów. Po spektakularnym powrocie serii w połowie poprzedniej dekady, wielu widzów zastanawiało się, kiedy franczyza ponownie osiągnie dawny blask. Jednak najnowszy raport finansowy Toei Animation sugeruje, że przyszłość marki może być w większym kryzysie, niż ktokolwiek przypuszczał.

One Piece wyprzedza Dragon Balla

W opublikowanym w tym tygodniu raporcie finansowym za drugi kwartał roku fiskalnego 2025 (obejmujący okres od kwietnia do września), Toei Animation ujawniło wyniki swoich kluczowych marek. Tradycyjnie to właśnie Dragon Ball przynosił firmie najwyższe przychody, jednak tym razem pierwsze miejsce zajął One Piece. Według raportu, Dragon Ball wygenerował 12,3 miliarda jenów (około 80 milionów dolarów), podczas gdy One Piece uzyskał 13,3 miliarda jenów (ponad 86 milionów dolarów). Choć różnica wydaje się niewielka, to symbolicznie jest ona znacząca, ponieważ po raz pierwszy Luffy pokonał Goku na polu finansowym.