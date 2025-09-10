Zaloguj się lub Zarejestruj

Dead Island 3 w drodze? Dambuster Studios zapowiada zmianę lokacji

Mikołaj Berlik
2025/09/10 10:00
0
0

Gra może być bliżej niż myślimy. Nowy teaser studia Dambuster wskazuje na nową lokację i powrót znanych bohaterów.

Dambuster Studios zasugerowało, że prace nad Dead Island 3 są już w toku. Studio świętowało niedawno ogromny sukces poprzedniej odsłony, która po latach opóźnień i problemów z produkcją trafiła na rynek w kwietniu 2023 roku. Dead Island 2 zebrało pozytywne recenzje, a gracze docenili brutalny klimat otwartego świata i dynamiczne starcia z hordami zombie.

Dead Island 3
Dead Island 3

Dead Island 3 – zmiana lokacji

W mediach społecznościowych deweloperzy ogłosili, że w Dead Island 2 Los Angeles odwiedziło już ponad 20 milionów graczy. Towarzyszący temu wpis zawierał sugestywny teaser, który wyraźnie wskazuje na zmianę lokacji w kolejnej odsłonie serii. Na grafice znalazło się hasło „When there’s no more room in Hell-A”, będące nawiązaniem do klasyka „Dawn of the Dead” George’a A. Romero. To zdaje się potwierdzać, że bohaterowie opuszczą Kalifornię i wyruszą w zupełnie nowe rejony opanowane przez nieumarłych.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Choć Dambuster Studios nie podało oficjalnych szczegółów, grafika przedstawiająca Jacoba – jedną z postaci znanych z Dead Island 2 – sugeruje, że bohaterowie z „dwójki” mogą powrócić w nadchodzącej grze. To dodatkowo podsyca spekulacje na temat bezpośredniej kontynuacji cliffhangera, na którym zakończyła się poprzednia część.

Warto przypomnieć, że Dead Island 2 borykało się z wyjątkowo problematycznym procesem produkcji. Gra zmieniała studia i wielokrotnie była przekładana, zanim wreszcie zadebiutowała po blisko dekadzie. Sukces sprzedażowy i popularność wśród graczy sprawiają jednak, że kontynuacja wydaje się naturalnym krokiem dla marki.

Źródło:https://insider-gaming.com/dead-island-3-teased-dambuster-new-location/

Tagi:

News
PC
teaser
Dead Island
Twitter
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112