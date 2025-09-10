Dead Island 3 w drodze? Dambuster Studios zapowiada zmianę lokacji

Dambuster Studios zasugerowało, że prace nad Dead Island 3 są już w toku. Studio świętowało niedawno ogromny sukces poprzedniej odsłony, która po latach opóźnień i problemów z produkcją trafiła na rynek w kwietniu 2023 roku. Dead Island 2 zebrało pozytywne recenzje, a gracze docenili brutalny klimat otwartego świata i dynamiczne starcia z hordami zombie.

Dead Island 3 – zmiana lokacji

W mediach społecznościowych deweloperzy ogłosili, że w Dead Island 2 Los Angeles odwiedziło już ponad 20 milionów graczy. Towarzyszący temu wpis zawierał sugestywny teaser, który wyraźnie wskazuje na zmianę lokacji w kolejnej odsłonie serii. Na grafice znalazło się hasło „When there’s no more room in Hell-A”, będące nawiązaniem do klasyka „Dawn of the Dead” George’a A. Romero. To zdaje się potwierdzać, że bohaterowie opuszczą Kalifornię i wyruszą w zupełnie nowe rejony opanowane przez nieumarłych.

Wczytywanie ramki mediów.