CD Projekt radzi sobie coraz lepiej. Firma zwiększa siły do prac nad Wiedźminem 4 i Cyberpunkiem 2

Polska firma omówiła najnowszy raport finansowy.

Spółka CD Projekt opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025 roku. Raport pokazuje, że firma utrzymuje stabilny kurs i rozwija się w tempie, którego pozazdrościć mogą jej konkurenci z branży gier wideo. Przychody za pierwsze sześć miesięcy obecnego roku wyniosły 443 miliony złotych, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto osiągnął poziom 155 milionów złotych. Choć ta kwota jest nieco niższa niż rok wcześniej, spółka podkreśla, że sytuacja finansowa pozostaje bardzo solidna. Wiedźmin 4 i Cyberpunk 2 priorytetami dla CD Projekt Red Na wynikach CD Projektu wciąż mocno waży Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem Widmo wolności, który przekroczył barierę 10 milionów sprzedanych egzemplarzy. Ogromne zainteresowanie utrzymuje również Wiedźmin 3, którego sprzedaż w całej historii sięgnęła już 60 milionów sztuk. W tym roku gry spółki zyskały dodatkowe impulsy dzięki premierze Cyberpunka na Macach, konsoli Nintendo Switch 2 oraz włączeniu tytułu do katalogu PlayStation Plus Extra i Premium.

Nie mniejsze emocje wzbudziła czerwcowa prezentacja Wiedźmina 4 podczas Unreal Fest Orlando 2025, gdzie pokazano demo technologiczne nowej odsłony. Według spółki wydarzenie to znacząco zwiększyło zainteresowanie kolejnymi projektami studia i potwierdziło, że nowa część sagi o wiedźminie jest absolutnym priorytetem. Raport zawiera także szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i rozkładu sił między poszczególnymi produkcjami. Nad Wiedźminem 4 pracuje obecnie 444 twórców, co czyni go największym przedsięwzięciem w historii studia. Drugim filarem pozostaje Cyberpunk 2, w którego rozwój zaangażowanych jest 116 osób. Trzecim najważniejszym projektem jest Sirius, czyli nowa historia osadzona w uniwersum Wiedźmina, przy którym działa 51 pracowników. Z kolei 22 osoby opracowują nową markę o roboczej nazwie Hadar, a 17 deweloperów pracuje nad mniejszymi inicjatywami. Wczytywanie ramki mediów.

Łączne zatrudnienie w Grupie CD Projekt na koniec lipca 2025 roku wyniosło 1248 osób, w tym 802 to deweloperzy. To oznacza wyraźny wzrost w porównaniu z końcem 2024 roku, gdy spółka zatrudniała niespełna 1150 pracowników. W czasie gdy wiele firm z branży decyduje się na redukcje etatów, polski producent gier wyraźnie inwestuje w rozwój zespołów. CD Projekt nie kryje, że przed firmą kilka lat intensywnej pracy. Zarząd spółki podkreśla, że priorytetem jest obecnie Wiedźmin 4, ale równolegle rozwijane są kolejne projekty, które mają zagwarantować stabilność finansową i dalszy wzrost w nadchodzących latach. Wyniki za pierwsze półrocze pokazują, że strategia konsekwentnego rozwoju przynosi efekty, a marka CD Projekt pozostaje jedną z najmocniejszych w globalnej branży gier.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.