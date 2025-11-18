Ubisoft bije na alarm. To dlatego nowe gry mają problemy z przebiciem się na rynku

Studio wie, dlaczego ich ostatnie gry nie radzą sobie zbyt dobrze na rynku.

Po kontrowersjach związanych z opóźnieniem publikacji najnowszego raportu finansowego, Ubisoft opublikował w brytyjskim rejestrze spółek obszerny dokument dotyczący dalszych planów oraz sytuacji studia. Firma przedstawiła w nim mało optymistyczną wizję branży, wskazując na duże zmiany w sposobie, w jaki odbiorcy korzystają z gier. Zdaniem wydawcy rynek coraz mniej sprzyja klasycznym premierom nastawionym na jednorazową sprzedaż pełnej produkcji. Ubisoft zdaje sobie sprawę, że klasyczne premiery mają coraz mniejsze szanse na przebicie się na rynku W raporcie znalazło się stwierdzenie, że gracze sięgają po mniejszą liczbę tytułów, a jeśli już wybiorą konkretną grę, pozostają z nią przez znacznie dłuższy czas. Według Ubisoftu prowadzi to do sytuacji, w której wiele nowych produkcji nie jest w stanie przebić się sprzedażowo tak łatwo, jak dawniej.

W dokumencie przedstawiciele firmy tłumaczą, że popularny niegdyś model kupowania pojedynczej gry staje się coraz mniej powszechny. Zainteresowanie odbiorców przesuwa się w kierunku usług abonamentowych, tytułów rozwijanych przez lata oraz projektów dostępnych za darmo z mikropłatnościami. Tradycyjny model sprzedawania pełnej gry za jednorazową opłatę staje się coraz mniej powszechny. Usługi subskrypcyjne, długo wspierane gry usługowe, produkcje darmowe oraz granie w chmurze oferują nowym odbiorcom atrakcyjne sposoby dostępu do treści. Ubisoft podkreśla, że konsekwencje tego trendu są odczuwalne dla wielu produkcji pojawiających się na rynku: Gracze wybierają mniej nowych tytułów i spędzają w nich więcej czasu. W rezultacie, poza nielicznymi wyjątkami, wiele premier ma trudności z wyróżnieniem się oraz osiągnięciem wyników sprzedaży, które byłyby możliwe w przeszłości. Rynek staje się bardziej nieprzewidywalny, a pozycja konkretnych projektów mniej stabilna.

Komentarz Ubisoftu wpisuje się w aktualny obraz branży. Najwięcej czasu pochłaniają dziś popularne gry usługowe, często rozwijane przez lata i aktualizowane regularnie. Produkcje takie jak Fortnite, Apex Legends czy Call of Duty: Warzone przyciągają odbiorców na długi czas, a ich model biznesowy znajduje naśladowców w całej branży. Równocześnie abonamenty gamingowe oraz darmowe tytuły pozwalają wielu graczom oszczędzać, ograniczając liczbę pełnopłatnych zakupów w ciągu roku. To z kolei utrudnia debiutom zdobycie uwagi odbiorców, którzy i tak poświęcają większość czasu na swoje ulubione, długo wspierane produkcje. Warto zaznaczyć, że Ubisoft sam posiada w portfolio jeden z najdłużej rozwijanych tytułów usługowych na rynku, czyli Rainbow Six Siege. Jego wieloletnia żywotność pokazuje, że firma potrafi funkcjonować w zmieniających się realiach, choć raport wyraźnie sugeruje, że przejście na nowe modele dystrybucji nie jest dla niej łatwe.

