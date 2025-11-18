Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft bije na alarm. To dlatego nowe gry mają problemy z przebiciem się na rynku

Radosław Krajewski
2025/11/18 11:15
Studio wie, dlaczego ich ostatnie gry nie radzą sobie zbyt dobrze na rynku.

Po kontrowersjach związanych z opóźnieniem publikacji najnowszego raportu finansowego, Ubisoft opublikował w brytyjskim rejestrze spółek obszerny dokument dotyczący dalszych planów oraz sytuacji studia. Firma przedstawiła w nim mało optymistyczną wizję branży, wskazując na duże zmiany w sposobie, w jaki odbiorcy korzystają z gier. Zdaniem wydawcy rynek coraz mniej sprzyja klasycznym premierom nastawionym na jednorazową sprzedaż pełnej produkcji.

Ubisoft zdaje sobie sprawę, że klasyczne premiery mają coraz mniejsze szanse na przebicie się na rynku

W raporcie znalazło się stwierdzenie, że gracze sięgają po mniejszą liczbę tytułów, a jeśli już wybiorą konkretną grę, pozostają z nią przez znacznie dłuższy czas. Według Ubisoftu prowadzi to do sytuacji, w której wiele nowych produkcji nie jest w stanie przebić się sprzedażowo tak łatwo, jak dawniej.

W dokumencie przedstawiciele firmy tłumaczą, że popularny niegdyś model kupowania pojedynczej gry staje się coraz mniej powszechny. Zainteresowanie odbiorców przesuwa się w kierunku usług abonamentowych, tytułów rozwijanych przez lata oraz projektów dostępnych za darmo z mikropłatnościami.

Tradycyjny model sprzedawania pełnej gry za jednorazową opłatę staje się coraz mniej powszechny. Usługi subskrypcyjne, długo wspierane gry usługowe, produkcje darmowe oraz granie w chmurze oferują nowym odbiorcom atrakcyjne sposoby dostępu do treści.

Ubisoft podkreśla, że konsekwencje tego trendu są odczuwalne dla wielu produkcji pojawiających się na rynku:

Gracze wybierają mniej nowych tytułów i spędzają w nich więcej czasu. W rezultacie, poza nielicznymi wyjątkami, wiele premier ma trudności z wyróżnieniem się oraz osiągnięciem wyników sprzedaży, które byłyby możliwe w przeszłości. Rynek staje się bardziej nieprzewidywalny, a pozycja konkretnych projektów mniej stabilna.

Komentarz Ubisoftu wpisuje się w aktualny obraz branży. Najwięcej czasu pochłaniają dziś popularne gry usługowe, często rozwijane przez lata i aktualizowane regularnie. Produkcje takie jak Fortnite, Apex Legends czy Call of Duty: Warzone przyciągają odbiorców na długi czas, a ich model biznesowy znajduje naśladowców w całej branży.

Równocześnie abonamenty gamingowe oraz darmowe tytuły pozwalają wielu graczom oszczędzać, ograniczając liczbę pełnopłatnych zakupów w ciągu roku. To z kolei utrudnia debiutom zdobycie uwagi odbiorców, którzy i tak poświęcają większość czasu na swoje ulubione, długo wspierane produkcje.

Warto zaznaczyć, że Ubisoft sam posiada w portfolio jeden z najdłużej rozwijanych tytułów usługowych na rynku, czyli Rainbow Six Siege. Jego wieloletnia żywotność pokazuje, że firma potrafi funkcjonować w zmieniających się realiach, choć raport wyraźnie sugeruje, że przejście na nowe modele dystrybucji nie jest dla niej łatwe.

Źródło:https://insider-gaming.com/ubisoft-people-playing-fewer-games-struggling/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:59

Tak, jak często bronie Ubisoftu, bo nie uważam, że są winni całemu złu tego świata, które się im przypisuje, to tutaj zwyczajnie gadają głupoty. Dobra gra się sprzeda. Wystarczy spojrzeć na Ghost of Yotei, który mimo kontrowersji przebił się bez żadnego problemu. Niech zrobią Asasyna, który będzie bardziej oparty na fabule i będzie trudniejszy (skoro już lubią elementy rpg) i nie będą mieli problemu ze sprzedażą.




