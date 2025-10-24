Dead Island 2 złamane po usunięciu Denuvo. Gra błyskawiczne trafiła do sieci

Piraci coraz skuteczniejsi.

Lista gier, które zostały udostępnione nielegalnie w sieci, powiększyła się właśnie o Dead Island 2. Niedawne usunięcie z gry zabezpieczeń antypirackich Denuvo natychmiast doprowadziło do złamania systemu i udostępnienia kopii w Internecie. Dead Island 2 udostępnione nielegalnie po rezygnacji z Denuvo Fakt, że Dead Island 2 dołączyło do zbioru łatwo dostępnych tytułów, wpisuje się w szerszy trend widoczny na przestrzeni ostatnich miesięcy. Jak zauważa TheGamer, wśród innych znaczących produkcji, które padły ofiarą piractwa niemal w dniu premiery, wymienia się takie hity jak Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy 7 Rebirth oraz The Last of Us Part 2.

Decyzja o usunięciu Denuvo ma prawdopodobnie podłoże ekonomiczne. Koszt utrzymania tej formy ochrony może być dla twórców i wydawców bardzo wysoki, sięgając nawet dwudziestu pięciu tysięcy dolarów miesięcznie za jedną grę. W określonym momencie rezygnacja z opłacania tej usługi może stać się opłacalna z biznesowego punktu widzenia, choć nieuniknionym skutkiem jest ułatwienie pracy piratom. Warto podkreślić, że działania piratów w ostatnim czasie zintensyfikowały się w zakresie łamania samych zabezpieczeń Denuvo, nawet zanim zostały one oficjalnie usunięte z gier. Przykładem może być złamanie Starlink: Battle for Atlas, czego dokonał użytkownik, który nie jest powszechnie znany w środowisku pirackim. Choć sama gra jest uznawana za przeciętną, sam fakt ominięcia Denuvo jest niepokojącym osiągnięciem.

Jeszcze ważniejszym wydarzeniem było złamanie ochrony w Black Myth: Wukong, tytule wyjątkowo pożądanym przez społeczność piratów. Dokonał tego inżynier, który wcześniej dogłębnie badał system Denuvo. Co istotne, choć użytkownik ten opublikował swoje narzędzia oraz wyniki badań, które mogą posłużyć innym, sama gra Wukong nie zostanie udostępniona do pobrania w internecie. Taka ostrożność jest zrozumiała, biorąc pod uwagę, że tożsamość inżyniera stojącego za odkryciem została połączona z jego badaniami. Niemniej, postępy te pokazują rosnącą skuteczność w obchodzeniu zabezpieczeń. Na zakończenie przypomnijmy, że Dead Island 2 zadebiutowało 21 kwietnia 2023 roku. Do tej pory gra dostępna była na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Dead Island 2 – na gorąco i bardzo soczyście!

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



