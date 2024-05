Dead Island 2 z oficjalnymi wynikami sprzedaży. Całkiem nieźle, ale...

Dambuster Studios informowało, że w Dead Island 2 zagrało już ponad 7 milionów użytkowników. Oznacza to, że 4 miliony graczy uruchomiło wspomniany tytuł w ramach usług Microsoftu lub Sony . Druga część Dead Island dostępna jest bowiem w Xbox Game Pass i PC Game Pass. Natomiast abonentom PlayStation Plus Premium udostępniono niedawno 2-godzinną wersję próbną.

Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat tej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Island 2 – na gorąco i bardzo soczyście!