Resident Evil Village może pochwalić się nowym rekordem. Sukces gry Capcomu

Warto dodać, że lepszymi wynikami sprzedaży od Resident Evil Village mogą pochwalić się tylko dwie odsłony Resident Evil. Pierwszą z nich jest oczywiście Resident Evil 2 Remake, które od stycznia 2019 roku osiągnęło sprzedaż na poziomie 13,9 mln sztuk. Drugą natomiast jest Resident Evil 7, które zadebiutowało na początku 2017 roku i od tamtej pory sprzedało się w 13,3 mln egzemplarzy.

Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil Village zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w maju 2021 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Capcomu, to zapraszamy Was do lektury: Resident Evil Village – recenzja – w rumuńskiej wiosce dziś nie zaśnie nikt…