Elden Ring z fenomenalnymi wynikami sprzedaży. From Software dziękuje graczom

Na oficjalnym profilu Elden Ring na portalu społecznościowym X opublikowano wpis, w którym poinformowano, że sprzedaż produkcji From Software przekroczyła 25 milionów egzemplarzy . Do wiadomości dołączono również specjalną grafikę informującą o wspomnianym sukcesie. Japońskie studio skorzystało również z okazji i podziękowało swoim fanom za „pasję i wsparcie”.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć fabularny zwiastun Elden Ring: Shadow of the Erdtree . Zgodnie z zapowiedziami wyczekiwany przez wielu graczy dodatek zadebiutuje na rynku już w przyszłym tygodniu. From Software pochwaliło się tymczasem nowymi wynikami sprzedaży podstawowej wersji Elden Ring.

Elden Ring to jedna z najlepszych gier ostatnich lat, co potwierdza m.in. średnia ocen na Metacritc. Wspomniany tytuł spotkał się również z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony użytkowników Steam. Na platformie Valve produkcja From Software otrzymała już bowiem ponad 613 tysięcy recenzji, z czego aż 93% to opinie pozytywne. Fanom pozostaje mieć nadzieję, że nadchodzący dodatek będzie prezentował równie wysoki poziom, co wersja podstawowa.

