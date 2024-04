Recenzja dodatku Dead Island 2: SoLA - poimprezowy kac

Gdy kilka miesięcy temu recenzowałem dodatek HAUS do Dead Island 2 miałem wrażenie, że Dambuster Studios ma w zanadrzu zdecydowanie więcej niż to, co zaprezentowano w tym DLC. Głównie dlatego, że pomysł na rozszerzenie podstawowej gry o kilka naprawdę dobrych pomysłów okraszonych niesamowitym, momentami mrocznym humorem. Po prostu taka formuła w przypadku Dead Island 2 sprawdza się znakomicie, a przy okazji wypełnia niszę pozostawioną pustą przez chociażby serię Dead Rising.

SoLA Festival przez pewien czas udaje się stworzyć coś bardzo podobnego tylko po to, aby z czasem cyklicznie wracać do tych samych schematów i wykończyć je właściwie tym samym z nieco bardziej irytującym skutkiem.

Głośna muzyka i dzikie tłumy?

Można byłoby powiedzieć, że setting SoLA jest jak najbardziej ciekawy – jest wielki festiwal muzyczny bazujący na Coachelli (albo naszym Openerze) oraz motyw muzyki, która sprawia, że ludzie zamieniają się w żądne krwi istoty. Można byłoby powiedzieć, że jest to naprawdę dobre pole do popisu, aby stworzyć coś wyjątkowego i na swój sposób szalonego.

O ile w przypadku HAUS mieliśmy do czynienia z wieloma terenami zamkniętymi oraz niewiarygodnie mrocznymi tak SoLA jest tego wszystkiego przeciwieństwem. Spore i puste (w większości) tereny, do tego kilka stref festiwalowych. Można byłoby powiedzieć, że jest to idealne miejsce do tego, aby odbywał się chaos… i niestety okazuje się, że tak nie do końca. Największym problemem bowiem jest fakt, że tak jak wspomniałem we wstępie większość dodatku SoLA to zasadniczo wykonywanie tych samych czynności w rożnych miejscach z małymi modyfikacjami odnośnie tego, jakie potwory w tym momencie będą nas atakować.

Co prawda są z dwie czy trzy niespodzianki, które bardzo pozytywnie zaskakują, a system Flesh połączony z zestawami broni sprawia, że łupanie zombiaków na lewo i prawo sprawia taką samą przyjemność jak w poprzednich ponad 20h rozgrywki. Sęk w tym, że niestety to za mało, aby móc powiedzieć, że SoLA to dobry dodatek. Mógłbym nawet powiedzieć, że w porównaniu do HAUS twórcy poszli na totalną łatwiznę serwując tylko kolorowe, klimatyczne otoczenie i kilka naprawdę fajnych projektów zombie (np. fanka alternatywnych dźwięków biegająca z plecakiem pełnym paliwa). Również dobrym pomysłem było wprowadzenie tutaj nowego, głównego bossa, który do momentu ostatecznego starcia był dość interesującą „przeszkadzajką”, a tak skończył jako kolejny przeciwnik z ogromną liczną punktów życia i jednym checkpointem przed początkiem starcia. Żadnych specjalnych mechanik, tylko tak naprawdę obijanie worka z mięsem do momentu, gdy jego licznik spadnie do zera, co trwa naprawdę długo. W tym momencie bardzo mocno doceniłem to, jak ostateczne starcie zaprojektowane było w HAUS – było ono bowiem na swój sposób unikalne.

Natomiast wracając jeszcze na chwilę do fabuły, to tak naprawdę w przypadku SoLA przewija się ona naprawdę symbolicznie i o ile pewne powiązania z główną fabułą Dead Island 2 się pojawiają, tak nadal można mieć wrażenie, ze Dambuster Studios nie miało dużego pomysłu na to jak mocniej ją zarysować w interesujący sposób. Bo co z tego, że jest ona elementem nieco większej układanki, skoro perspektyw na kolejne dodatki czy też większe gry na razie nie widać. Przypomina mi to sytuację z grą Outriders, w której kilka fabularnych zalążków się co prawda pojawiło, ale koniec końców możliwości na rozwinięcie tych motywów raczej nie będzie.