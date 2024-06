Marvel’s Spider-Man 2 z nowościami. Do gry zmierza darmowa aktualizacja

W marcu bieżącego roku do Marvel’s Spider-Man 2 trafiła aktualizacja wprowadzająca między innymi tryb Nowej Gry Plus. Jakiś czas później Sony podzieliło się również liczbą sprzedanych egzemplarzy gry. Teraz do wszystkich, którzy posiadają tytuł w kolekcji, trafi nowa zawartość przygotowana przez Insomniac Games.

Nowe stroje w Marvel’s Spider-Man 2

Jak wspominaliśmy wyżej, kilka miesięcy temu do Marvel’s Spider-Man 2 trafiła istotna aktualizacja, która dodała tryb Nowej Gry Plus, a także możliwość powtarzania misji. Teraz deweloperzy z Insomniac Games przygotowali nową zawartość, która urozmaici nieco garderobę Spider-Mana. Do gry zmierza bowiem osiem nowych strojów – część dla Petera Parkera, część dla Milesa Moralesa.