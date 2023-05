Dead Island 2 z kolejnym milionem graczy. Ujawniono nowe wyniki sprzedaży

Dead Island 2 potrzebowało zaledwie czterech dni, by osiągnąć sprzedaż na poziomie miliona egzemplarzy . Okazuje się jednak, że w ostatnich tygodniach produkcja skierowana do miłośników siekania zombie również cieszyła się sporym zainteresowaniem. Embracer Group opublikowało bowiem nowy raport finansowy , w którym ujawniono zaktualizowane wyniki sprzedaży wspomnianego tytułu.

Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 dostępne jest PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Island 2 – na gorąco i bardzo soczyście!