Dead Island 2 ze znakomitą sprzedażą. Twórcy chwalą się statystykami

Wynika z nich bowiem, że łącznie zabito już ponad miliard zombie. Co ciekawe, gracze umarli łącznie 28 milionów razy – są to więc znacznie niższe liczby. W sumie zagrano przez 11 milionów godzin, 45 milionów zombie zostało przeciętych na pół. Do tego można dodać aż 756 milionów odrąbanych kończyn.

Przypomnijmy, że Dead Island 2 zadebiutowało na rynku 21 kwietnia bieżącego roku. Gra została udostępniona na komputerach osobistych (na razie wyłącznie w sklepie Epic Games Store) oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.