DC Studios skasowało film o Batmanie. Michael Keaton nie wróci do roli Mrocznego Rycerza

Nowi prezesi DC Studios (dawnego DC Films) rozpoczęli budowanie swojego uniwersum od prawdziwego trzęsienia ziemi. The Hollywood Reporter poinformował, że według własnych źródeł Wonder Woman 3 nie powstanie, a Aquaman nie doczeka się kolejnego filmu. Na domiar złego szumnie zapowiadany powrót Henry’ego Cavilla do roli Supermana mógł być przedwczesny i nie wiadomo, czy aktor raz jeszcze założy ikoniczny strój superbohatera. Według najnowszych relacji, za skasowanie trzeciej części Wonder Woman odpowiada bezpośrednio reżyserka Patty Jenkins, która wysłała do producentów Warner Bros. oburzającą wiadomość. Okazuje się, że również jeden z przygotowywanych filmów o Batmanie mógł zostać skasowany przez studio.

DC Studios skasowało ekranizację Batmana – 20 lat później

W najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic, Jeff Sneider ujawnił, że James Gunn i Peter Safran anulowali pracę nad „solowym filmem o Batmanie, w którym wystąpiłby Michael Keaton”. Według doniesień była to aktorska ekranizacja serialu Batman - 20 lat później, w którym Bruce Wayne jest już emerytowanym superbohaterem i pomaga swojemu młodemu uczniowi bronić miasta Gotham ze swojej podziemnej kryjówki.