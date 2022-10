DC Films straciło szefa. Walter Hamada odszedł z firmy przed premierą Black Adam

Hamada miał ogromny żal do Zaslava po decyzji o skasowania gotowej już Batgirl. Relacje między nimi znacznie się pogorszyły i Hamada miał być nawet gotowy do natychmiastowego odejścia z firmy. Pozostał u sterów DC Films, aby doprowadzić do premiery Black Adam, który pojawi się w kinach już jutro. Gdy debiut produkcji nie jest już zagrożony, Hamada postanowił rozstać się z firmą. Wśród największych sukcesów byłego szefa DC Films należy wymienić tegorocznego Batmana, Aquamana, Shazama! oraz Jokera, który przyniósł aż jedenaście nominacji do Oscarów.