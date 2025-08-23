Zaloguj się lub Zarejestruj

DC Studios szykuje duże gry, ale James Gunn podkreśla, że to zajmie trochę czasu

Mikołaj Berlik
2025/08/23 15:00
Co-CEO DC Studios zapowiada nowe projekty w uniwersum DC, ale bez szczegółów i dat premiery.

James Gunn, współdyrektor generalny DC Studios, w rozmowie z GamesRadar potwierdził, że firma planuje większy rozwój w branży gier wideo. Choć wspomniał o mniejszych produkcjach, takich jak LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, najważniejsze projekty wciąż są na wczesnym etapie przygotowań i będą wymagały czasu, by ujrzeć światło dzienne.

DC Studios
DC Studios

DC Studios – mniejsze i większe projekty

Gunn podkreślił, że oprócz nadchodzących tytułów w mniejszej skali, trwają prace nad „większymi rzeczami”, które obejmują zarówno opracowywanie koncepcji gier, jak i wybór odpowiednich studiów do współpracy. Szczegóły dotyczące tych produkcji pozostają tajemnicą, choć można się spodziewać, że będą to klasyczne gry fabularne lub przygodowe osadzone w uniwersum DC.

Gamingowa dywizja Warner Bros. w ostatnim kwartale odnotowała spadek przychodów o 48 proc., głównie z powodu słabszej sprzedaży MultiVersus i Suicide Squad: Kill the Justice League. Jednocześnie sukcesy takich tytułów jak Mortal Kombat 1 czy Hogwarts Legacy pokazują, że potencjał rynku wciąż jest duży.

Gunn zaznaczył też, że zmiany personalne w Warner Bros. Games, w tym odejście Davida Haddada, wpływają na tempo realizacji nowych projektów. Choć oczekiwanie na „dużą grę DC” może być długie, studio konsekwentnie planuje rozwój uniwersum w grach wideo, biorąc pod uwagę zarówno fabułę, jak i projekt postaci.

Mikołaj Berlik
