DC Studios szykuje duże gry, ale James Gunn podkreśla, że to zajmie trochę czasu

Co-CEO DC Studios zapowiada nowe projekty w uniwersum DC, ale bez szczegółów i dat premiery.

James Gunn, współdyrektor generalny DC Studios, w rozmowie z GamesRadar potwierdził, że firma planuje większy rozwój w branży gier wideo. Choć wspomniał o mniejszych produkcjach, takich jak LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, najważniejsze projekty wciąż są na wczesnym etapie przygotowań i będą wymagały czasu, by ujrzeć światło dzienne.

DC Studios – mniejsze i większe projekty

Gunn podkreślił, że oprócz nadchodzących tytułów w mniejszej skali, trwają prace nad „większymi rzeczami”, które obejmują zarówno opracowywanie koncepcji gier, jak i wybór odpowiednich studiów do współpracy. Szczegóły dotyczące tych produkcji pozostają tajemnicą, choć można się spodziewać, że będą to klasyczne gry fabularne lub przygodowe osadzone w uniwersum DC.