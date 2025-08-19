Quentin Tarantino wskazał swój najlepszy film. Reżyser nie ma wątpliwości

Czy zgadzacie się z tym wyborem?

Niedawno informowaliśmy, że Quentin Tarantino wyjaśnił, dlaczego porzucił projekt The Movie Critic oraz oddał w inne ręce kontynuację Pewnego razu w… Hollywood. W tym samym wywiadzie twórca zdradził też, które ze swoich dzieł uważa za najlepsze.

Bękarty wojny najlepszym filmem Tarantino?

W rozmowie w podcaście The Church of Tarantino reżyser przyznał, że jego ulubionym filmem pozostaje Pewnego razu… w Hollywood, jednak za najlepszy uważa Bękarty wojny. Według niego to istne arcydzieło. Co jednak ciekawe, szczególną estymą darzy inne dzieło. “Ostatecznym filmem Quentina” według samego Tarantino jest Kill Bill: