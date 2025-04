Days Gone Remastered na nowym zwiastunie. Trailer prezentuje tryb Szturm hordy

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że w Days Gone Remastered pojawią się nowe trofea związane z trybem Szturm hordy (ang. Horde Assault). Fani przygód Deacona St. Johna z pewnością zastanawiają się natomiast, czego można spodziewać się po wspomnianym wariancie rozgrywki. Na szczęście Sony postanowiło zaspokoić ciekawość graczy i opublikowało nowy zwiastun odświeżonej wersji produkcji Bend Studio poświęcony właśnie Szturmowi hordy.

Nowy zwiastun Days Gone Remastered prezentuje tryb Szturm hordy

Szturm hordy opisywany jest jako „zręcznościowa gra z elementami przetrwania”. Zgodnie z zapowiedziami będzie to „zupełnie nowy sposób na grę w Days Gone”. Całość została bowiem zaprojektowana w taki sposób, by rzucić graczom wyzwanie i sprawdzić ich umiejętności. We wspomnianym trybie użytkownicy będą musieli bowiem przetrwać jak najdłużej w starciu z hordami, a także innymi wrogami w postaci „nienawistnych ocalałych i wyewoluowanych świrusów”.