David Fincher i Brad Pitt ponownie łączą siły? Na horyzoncie tajemniczy sequel

Według najnowszych doniesień, David Fincher planuje kolejny film z udziałem Brada Pitta. Film miałby zostać zrealizowany dla platformy Netflix. Byłby to ich czwarty wspólny projekt po Siedem, Podziemnym kręgu i Ciekawym przypadku Benjamina Buttona. Co ciekawe, mówi się, że ma to być sequel, ale nie kontynuacja żadnego z ich wcześniejszych wspólnych filmów.

David Fincher i Brad Pitt nakręcili razem trzy filmy. Będzie czwarty?

Ta informacja skłania do spekulacji, że może chodzić o projekt, z którym Fincher był wcześniej łączony, a w którego pierwszej części wystąpił Brad Pitt – mianowicie sequel "World War Z". Przypomnijmy, że Fincher miał reżyserować kontynuację tego filmu, ale projekt został wstrzymany z powodów budżetowych. Film miał być zbyt podobny do The Last of Us.