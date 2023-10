World War Z 2 było zbyt podobne do The Last of Us. David Fincher zadowolony z porzucenia filmu

Od wielu lat plotkowano, że kontynuacja World War Z powstanie. Kolejne lata mijały, a prace nad filmem wciąż się nie rozpoczynały. Chociaż pierwsza część była sporym hitem i zarobiła na całym świecie 540 milionów dolarów, to Paramount Pictures nie widział potencjału w kontynuacji. W końcu w lutym tego roku pojawiły się doniesienia, że z powodu zbyt dużych kosztów World War Z 2 nie powstanie. Zadowolony z takiego stanu rzeczy jest David Fincher, który w wywiadzie dla GQ Magazine UK przyznał, że historia była zbyt podobna do tej z The Last of Us.

World War Z 2 wykorzystywało podobną fabułę co The Last of Us

Reżyser wyznał, że w World War Z 2 panowali wykorzystać te same elementy fabularne, które zostały pokazane w serialu The Last of Us. Z tego powodu Fincher cieszy się, że do realizacji filmu nigdy nie doszło, gdyż produkcja HBO lepiej wykorzystała te motywy.