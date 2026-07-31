Call of Duty: Black Ops 2 otrzymało aktualizację na PS4 i PS5. Zobaczyliśmy kilka ważnych zmian

Activision udostępniło nową aktualizację dla portu Call of Duty: Black Ops 2 na PlayStation 4 i PlayStation 5. Patch koncentruje się przede wszystkim na poprawie wydajności, rozgrywki w trybie Zombies oraz kilku zmianach jakości życia.
Call of Duty: Black Ops 2 – co nowego?
Jedną z najważniejszych zmian jest mniejsze opóźnienie sterowania – twórcy zmniejszyli input lag na ekranach działających z odświeżaniem 120 Hz lub wyższym, dzięki czemu sterowanie powinno być bardziej responsywne.
Nie zabrakło też nowości w trybie Zombies:
mecze będą teraz preferować gospodarzy korzystających z PlayStation 5,
gra nie będzie już domyślnie wybierać graczy z PS4 jako hostów, co powinno przełożyć się na stabilniejsze połączenia i lepszą wydajność rozgrywki.
GramTV przedstawia:
Poprawiono system uzupełniania lobby w trakcie meczu (mid-match backfilling), dzięki czemu dołączanie nowych graczy do trwających rozgrywek powinno działać sprawniej. Aktualizacja naprawia również efekty wizualne granatu dymnego i kilka pomniejszych problemów wpływających na komfort rozgrywki.
Wczytywanie ramki mediów.
Do menu opcji trybu wieloosobowego dodano możliwość wyświetlania lub ukrywania niestandardowych emblematów innych graczy. Domyślnie emblematy pozostają włączone. Twórcy poinformowali również, że badają problem, przez który część kont otrzymała nieprawidłowy poziom prestiżu. Poprawka ma zostać udostępniona w jednej z kolejnych aktualizacji.
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