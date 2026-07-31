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Call of Duty: Black Ops 2 otrzymało aktualizację na PS4 i PS5. Zobaczyliśmy kilka ważnych zmian

Mikołaj Berlik
2026/07/31 10:00
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Wersje na PlayStation 4 i 5 doczekały się uwagi.

Activision udostępniło nową aktualizację dla portu Call of Duty: Black Ops 2 na PlayStation 4 i PlayStation 5. Patch koncentruje się przede wszystkim na poprawie wydajności, rozgrywki w trybie Zombies oraz kilku zmianach jakości życia.

Call of Duty: Black Ops 2
Call of Duty: Black Ops 2

Call of Duty: Black Ops 2 – co nowego?

Jedną z najważniejszych zmian jest mniejsze opóźnienie sterowania – twórcy zmniejszyli input lag na ekranach działających z odświeżaniem 120 Hz lub wyższym, dzięki czemu sterowanie powinno być bardziej responsywne.

Nie zabrakło też nowości w trybie Zombies:

  • mecze będą teraz preferować gospodarzy korzystających z PlayStation 5,
  • gra nie będzie już domyślnie wybierać graczy z PS4 jako hostów, co powinno przełożyć się na stabilniejsze połączenia i lepszą wydajność rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Poprawiono system uzupełniania lobby w trakcie meczu (mid-match backfilling), dzięki czemu dołączanie nowych graczy do trwających rozgrywek powinno działać sprawniej. Aktualizacja naprawia również efekty wizualne granatu dymnego i kilka pomniejszych problemów wpływających na komfort rozgrywki.

Wczytywanie ramki mediów.

Do menu opcji trybu wieloosobowego dodano możliwość wyświetlania lub ukrywania niestandardowych emblematów innych graczy. Domyślnie emblematy pozostają włączone. Twórcy poinformowali również, że badają problem, przez który część kont otrzymała nieprawidłowy poziom prestiżu. Poprawka ma zostać udostępniona w jednej z kolejnych aktualizacji.

Według doniesień, po premierze portów Call of Duty: Black Ops i Black Ops 2 liczba aktywnych graczy obu klasyków przewyższyła liczbę graczy Call of Duty: Black Ops 7. W odpowiedzi Activision wprowadziło już zmiany w systemie dobierania meczów w Black Ops 7, inspirując się rozwiązaniami z pierwszych odsłon serii.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-ops-2-update-improves-ps5-zombies-hosting-and-performance/

Tagi:

News
PlayStation 4
aktualizacja
strzelanka
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops II
PlayStation 5
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112