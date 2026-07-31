Call of Duty: Black Ops 2 otrzymało aktualizację na PS4 i PS5. Zobaczyliśmy kilka ważnych zmian

Wersje na PlayStation 4 i 5 doczekały się uwagi.

Activision udostępniło nową aktualizację dla portu Call of Duty: Black Ops 2 na PlayStation 4 i PlayStation 5. Patch koncentruje się przede wszystkim na poprawie wydajności, rozgrywki w trybie Zombies oraz kilku zmianach jakości życia.

Call of Duty: Black Ops 2 – co nowego?

Jedną z najważniejszych zmian jest mniejsze opóźnienie sterowania – twórcy zmniejszyli input lag na ekranach działających z odświeżaniem 120 Hz lub wyższym, dzięki czemu sterowanie powinno być bardziej responsywne.