Darmowe szaleństwo na Steam. Kolejny prezent już do odebrania

Radosław Krajewski
2026/01/27 19:50
Obecnie na Steam można odebrać kilka gier całkowicie za darmo.

Praktycznie codziennie na Steam rusza nowa promocja na darmową grę. W ostatnich dwóch dniach pisaliśmy o kolejnych ofertach, a teraz trafiła się kolejna. Tym razem platforma Valve zaproponowała swoim użytkownikom w prezencie grę Along the Edge od studia Nova-box. To przygodowa gra z gatunku visual novel, która została wydana w październiku 2016 roku. Tytuł obchodzi więc swoje dziesięciolecie i teraz przez kilka najbliższych dni każdy może samodzielnie zapoznać się z tym tytułem.

Steam
Steam

Daphné znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Gdy dziedziczy po rodzinie odległą posiadłość na francuskiej prowincji, przejmuje również wielopokoleniowy konflikt między swoją rodziną, Delatourami, a potężnym rodem Malterre’ów. W tym samym czasie powraca Frank — ojciec dziecka, które stracili — pragnąc naprawić to, co zostało zniszczone. Daphné musi jednak także radzić sobie z natarczywymi zalotami nowego adoratora, pracą nauczycielki w lokalnym gimnazjum, krążącymi na jej temat plotkami o czarach oraz tajemniczą, skazaną na zagładę wieżą znajdującą się w samym sercu jej zamku.

Czy zdecydujesz się uwierzyć w magię, czy pozostaniesz wierny racjonalnemu spojrzeniu na świat? – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Darmowe szaleństwo na Steam. Aż trzy gry do odebrania na platformie Valve

Aby odebrać darmowe Along the Edge, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa do 29 stycznia do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Pozostałymi grami, które możecie obecnie za darmo odebrać na Steam, są Kiki, na które promocja trwa do 31 stycznia, a także Cursedland, na którego przypisanie do konta macie czas aż do 1 lutego.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

